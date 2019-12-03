「和你宵」隨時冇得宵　發起人被爆有走數前科　現團隊解散待接手

食環署早前公布取消明年年宵市場乾貨攤位，有網民即發起「和你宵」計劃，擬自辦年宵建立「黃色經濟圈」，網民反應熱烈，至今已眾籌超過83萬作為啟動資金。不過日前「和你宵」負責人Steve（化名）被踢爆公信力有問題，曾在眾籌網站疑似「走數」及未經授權將《願榮光歸香港》音樂加入鎖匙扣售賣捱批。 負責人Steve接受《香港01》訪問時表示，因個人生意處理不當，已退出及解散「和你宵」團隊，他澄清至今團隊「一蚊都冇收過」，眾籌所得資金將全數交由日後接手的新團隊處理，「可以繼續搞或退款」。他又否認搞年宵及賣抗爭飾品是吃「人血饅頭」，認為部分人為批判而批判，「可能會令有心搞嘅人不再做實事」，令人感到氣餒。

有網民發起「和你宵」計劃，擬自辦年宵建立「黃色經濟圈」，惟現時未知可否成事。（租鋪fb圖片）

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強調建立「黃色經濟圈」的「和你宵」活動，本來正進行得如火如荼，不少網民相當期待，不過發起人Steve（化名）今日被網民大爆有「走數」前科，其所屬的團隊「CREATOR STUDIO」在2016年12月於眾籌網站Kickstarter推出桌遊（boardgame）「世界議事會」（The World Council），並預計於2017年2月發貨，最後超額眾籌，籌得568,500港元，惟未有如期完成出貨給所有眾籌者。

不過2017年他又再次推出桌遊「世界議事會」第二版，預計於同年12月發貨，但有網民投訴2年後的今天仍未收到貨物，引起大批眾籌者不滿，更成立苦主區炮轟他「走數影衰香港」。

至今年6月反修例運動開始後，Steve所屬的「HK Apocalypse」團隊又再惹質疑，其中10月推出黃色頭盔形狀的迷你喇叭，惟遭《願榮光歸香港》創作團隊DGX踢爆未獲授權便將歌曲預載至其產品，事後需把歌曲下架才可出售，DGX質疑對方有意「掠水」，並強調歌曲獲版權保護，非商業性質才可以使用。「HK Apocalypse」團隊另一製作「手工製霓虹燈」，亦推出多款「連狗」、「連豬」、「頭盔豬咀」燈牌，被網民質疑有吃「人血饅頭」之嫌。

網民大爆Steve及其團隊的「黑歷史」後，令不少人擔心「和你宵」缺乏公信力，Steve接受《香港01》訪問時表示，因個人生意處理不當，已退出「和你宵」團隊，他透露「和你宵」團隊原有6至7人，全部互不相識，甚至素未謀面，只靠在通訊軟件Telegram商討「和你宵」事宜，他強調所有成員「一蚊都冇收過」，在眾籌網站籌得的836,661港元，目前仍留在平台處理中。因應現時情況，該原定團隊已正式解散，待團隊重組後，所籌得的啟動資金便會交由他們處理，「佢哋可以決定繼續搞或者畀大家申請退款」。

Steve指目前已收到約1000個檔主申請，原定在11月尾會公布入圍名單，惟場地出現問題致延誤，「本身已經同觀塘一個場地傾好，但之後有時裝品牌出價較高，業主就讓咗個場畀佢哋」，Steve指在退隊前另有5至6個場地可供選擇，原本明天將有成員代表簽約，惟現時團隊重組，有關安排暫時擱置，留待新團隊決定場地。

《願榮光歸香港》創作團隊DGX踢爆未獲授權便將歌曲預載至其產品。（「HK Apocalypse」fb圖片）

事後需把歌曲下架才可出售。（「HK Apocalypse」fb短片截圖）

提及早前YouTuber Bob叔主動提出贊助10個學生攤檔，Steve表示雙方屬初步商討階段，還未涉及資金來往，除Bob叔外，暫未有其他贊助人。

至於網民最介懷的「走數」前科，他則解釋「Kickstarter桌遊眾籌係我個人生意，同其他搞手無關，目前已陸續出貨中。」提到有買家投訴等足一年還未收到貨，他解釋因訂購人數不多，只有200多件，不少廠商拒絕接單，幾經波折終有香港廠商接手，強調全球買家已陸續收到貨。

而黃色頭盔形狀的迷你喇叭，Steve指當時以為《願榮光歸香港》只屬普通網民製作，未有考慮版權問題，其後與創作團隊溝通後，對方表示不希望授權，他便將歌曲下架才開售。

經此一役後，Steve坦言感到低落及氣餒，「好多想做嘅嘢最後做唔到，愧對有期望嘅人」，然而失望的同時，他不認同自己吃「人血饅頭」，因定期有將收益捐給「星火同盟抗爭支援」，亦有上載收據在facebook專頁，他指「大家對呢條線（人血饅頭）有唔同意見，有時為批判而批判，可能會令自己人難以生存」，他舉例稱有人認為「黃色經濟圈」非「黃色義工團」，如果大家永遠站在道德高地批判，「社會上可能再冇人做實事」。