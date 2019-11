地區特刊用「Once you go black」倡止暴　網民：佢真係唔識㗎喎

反修例示威運動持續近半年情況愈演愈烈,理大校內示威者陸續離開校園後,局勢才稍緩。今早有人在街頭派發特刊,底面印有美國俚語「Once you go black, You never go back」,提醒市民應止暴制亂,莫加入黑衣示威者免後悔莫及,惟有關設計遭大批網民暗笑,有人直指該俚語另有18禁意思,質疑文案創作者「真係唔識㗎喎」!

「止暴」特刊的底部封面印有美國俚語「Once you go black, You never go back」,遭網民嘲笑另有18禁意思。(網上圖片)

不少網民關注今日在部分地區街頭或地鐵站派發的特刊,封面為一片頹垣敗瓦的香港街景,望向維港則出現一線曙光,並印有字句「諗掂未?香港未來…」而底面則以全黑設計,印有美國俚語「Once you go black, You never go back」白色字句,估計原意是指如果市民成為黑衣示威者,將會後悔莫及,難以回頭。

特刊內容主要批評泛民是暴力元兇,認為現時社會被騎劫只容下一種聲音,亦指控連登討論區是反修例運動的大台,並批評網民討論各式各樣的被自殺、被失蹤事件等「簡直精彩過香港十大奇案」。

特刊封面為一片頹垣敗瓦的香港街景,望向維港則出現一線曙光,並印有字句「諗掂未?香港未來…」。(高登討論區圖片)

內容是否引起反思未知,但其黑底白字印英文俚語的設計,卻引起網民極大迴響,雖然表面看來確有印刊物團體呼籲不要加入黑衣抗爭者的意思,惟不少「知情人士」暗中卻恥笑文案創作者英文水平並不高,「佢真係唔識㗎喎」、「外國人見到真係笑死香港,有啲咁嘅標題」,笑言設計者若不懂英文,應先上網查清楚,「又唔讀書」、「真係低處未算低,原來智商嘅嘢可以跌到無限低」。

網民反應如此激烈,是因為該俚語另有一種意思,是指女生跟黑人交歡後,因太滿意過程或難以回頭,但特刊製作人不知是無視原意或是不知道有關含意,見字面合用便採用字句,引來這個意外的笑話。

