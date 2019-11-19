地區特刊用「Once you go black」倡止暴　網民：佢真係唔識㗎喎

反修例示威運動持續近半年情況愈演愈烈，理大校內示威者陸續離開校園後，局勢才稍緩。今早有人在街頭派發特刊，底面印有美國俚語「Once you go black, You never go back」，提醒市民應止暴制亂，莫加入黑衣示威者免後悔莫及，惟有關設計遭大批網民暗笑，有人直指該俚語另有18禁意思，質疑文案創作者「真係唔識㗎喎」！

「止暴」特刊的底部封面印有美國俚語「Once you go black, You never go back」，遭網民嘲笑另有18禁意思。（網上圖片）

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不少網民關注今日在部分地區街頭或地鐵站派發的特刊，封面為一片頹垣敗瓦的香港街景，望向維港則出現一線曙光，並印有字句「諗掂未？香港未來…」而底面則以全黑設計，印有美國俚語「Once you go black, You never go back」白色字句，估計原意是指如果市民成為黑衣示威者，將會後悔莫及，難以回頭。

特刊內容主要批評泛民是暴力元兇，認為現時社會被騎劫只容下一種聲音，亦指控連登討論區是反修例運動的大台，並批評網民討論各式各樣的被自殺、被失蹤事件等「簡直精彩過香港十大奇案」。

特刊封面為一片頹垣敗瓦的香港街景，望向維港則出現一線曙光，並印有字句「諗掂未？香港未來…」。（高登討論區圖片）

內容是否引起反思未知，但其黑底白字印英文俚語的設計，卻引起網民極大迴響，雖然表面看來確有印刊物團體呼籲不要加入黑衣抗爭者的意思，惟不少「知情人士」暗中卻恥笑文案創作者英文水平並不高，「佢真係唔識㗎喎」、「外國人見到真係笑死香港，有啲咁嘅標題」，笑言設計者若不懂英文，應先上網查清楚，「又唔讀書」、「真係低處未算低，原來智商嘅嘢可以跌到無限低」。

網民反應如此激烈，是因為該俚語另有一種意思，是指女生跟黑人交歡後，因太滿意過程或難以回頭，但特刊製作人不知是無視原意或是不知道有關含意，見字面合用便採用字句，引來這個意外的笑話。

（綜合）