【殺人女魔勞榮枝】被捕片段曝光　警方人臉識別揭行蹤　從容就逮

23年前，內地女子勞榮枝與男友法子英接連犯案，合共殺了7人，其後法子英落網並被槍決，勞榮枝則潛逃，直到上月28日才在福建廈門落網；公安部刑偵局向福建省公安廳刑偵總隊及廈門市公安局發賀電，祝賀捕獲重犯，同時勞榮枝當日被捕的片段亦被公開。

廈門市公安周二（3日）公開拘捕部署過程，警方是於11月27日透過人臉識別大數據，發現勞榮枝在一個商場附近出現，隨即加派民警巡邏；翌日上午約11時，便衣警員在商場內的手錶專櫃發現勞榮枝，並上前表明來意，當時勞榮枝未有反抗，表現順從，閉路電視畫面中未有見到她被鎖上手銬，昂首闊步隨警員離開。到了警署接受審訊，勞榮枝一度拒絕承認自己就是當年的殺人魔女，更自稱來自南京，姓名為洪x嬌，惟經DNA鑑定終揭破其謊言。

現任男友劃清界線

有內地傳媒聯絡到勞榮枝被捕時手錶店老闆劉軒（化名），他表示，與勞榮枝是在思明區「真愛」唱吧（酒吧）認識，「和她是男女朋友關係，沒有簽合同，沒有僱傭關係。」手錶櫃檯暫時無人看管，但劉軒強調店鋪還在正常運行中；談到勞榮枝的案件，他立即劃清界線，「不關我的事」，然後掛斷電話。

一名經常見到勞榮枝的顧客坦言得知真相後很害怕，「感覺她就是一個很普通的售貨大姐，很容易就藏在​​普通人中間。」

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現年45歲的勞榮枝與法子英從1996年起，在南昌、廣州、合肥等地先後殺害7人；勞女先以美色誘惑一些樣子老實的男人，將之騙到出租屋後，男友即用槍、刀等武器綁架受害人，再進行勒索搶劫，最後以殘忍手法將其殺害。

這對殺人情侶在1999年6月到合肥市物色落手目標，7月22日，法子英訂製一個鋼筋籠聲稱用來「關狗」，而勞榮枝則在歌舞廳物色到一名姓殷的男子，騙他到租住處再綁手綁腳鎖入鋼籠。為了威嚇殷男交出財物，法子英在街上找來一名姓陸的木匠，聲稱有工作介紹，把陸男騙到租住處後，在殷男面前把陸男綁起，拿刀狂捅其腹背，然後將其頭顱斬下，其後把屍身放入雪櫃，行兇手法極其恐怖。

殷男被嚇個半死，隨即寫字條給妻子著拿錢贖他，惟寫下字條後，殷男就被法子英用鐵絲勒死。法子英帶自製手槍及字條到殷男家索錢，殷妻覺得可疑，以需要時間籌錢為由偷偷報案。公安接報後去到法子英的藏身處，向室內發射一枚催淚彈後攻入，開槍擊中法子英的右腳，繼而將他拘捕，但勞榮枝卻趁機逃脫了。

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如今勞榮枝落網，陸姓木匠的妻子朱女士表示，當年丈夫被殺令到全家人遭受巨大打擊，20年來自己靠做家務助理辛苦養活3名孩子，一直都在關注勞榮枝潛逃的消息，希望親眼看到她被審判，同時打算向她提出民事訴訟索償。