【悲情開箱文】日貓奴買可愛貓窩為主子迎冬　點知佢只愛包裝紙箱

別將奴才的思想強加主子身上！不少貓奴怕冬日寒風會凍到主子，重金添置新貓窩，「FF」主子會乖乖躲進去窩起來，惟有日本網民最近發出「悲情開箱文」，展現出貓奴濃濃的無奈，他買了可愛貓窩贈主子，看着牠興奮衝前，殊不知獲其寵幸的卻是用來包裝貓窩、不用花錢的紙箱，還擺出寫意的神情，貓奴唯有塞腳入貓窩，免得浪費。

日本一名貓奴為主子買了冬天的貓窩，但牠卻盯上了包裝的紙皮箱。（「keropontan」Twitter圖片）

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日本網民日前在Twitter分享，因為天氣轉冷，遂為愛貓買了一個新貓窩迎冬，貓窩造型非常可愛，呈三角柱體配以紅色方格，棉質材料看起來軟綿綿的，躺上去應該很舒適。到貨後網民開心得馬上開箱，豈料主子對貓窩不屑一顧，反對包裝用的紙箱更着迷，貓咪直接窩了進去，樣子還輕鬆自在。

網民不放棄，擬用詭計引貓入窩，特意放玩具到貓窩內，但主子看來存心作對，最多只是行近嗅嗅，或看一下貓窩標籤，就是一步都不行入去。可憐主子見貓窩慘變裝飾，只能無奈地將雙腳伸入去取暖，這時主子剛好坐在一旁打呵欠，畫面看起來有淡淡然的衰傷。

其他人看到帖文後，紛紛安慰傷心的主子，指貓咪比較愛紙箱，笑言這件寵物產品，紙箱才是本體，貓窩只是贈品，「大家都是輸給了紙皮箱」、「一個漂亮的紙箱來了，那個毛毛的是甚麼」。一眾貓奴深有同感，惟也有壞壞的網民上載同樣貓窩，並展示貓咪窩進去的激萌照片，看起來真的很暖。

（Twitter）