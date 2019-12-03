【廣島兔島】遊客狂餵致兔仔數量增兩倍　衍生爭地盤、衛生問題

日本廣島縣竹原市的「兔島」大久野島與宮城縣白石市的「藏王狐狸村」及愛媛縣「青島貓島」一向是動物愛好者的朝聖熱點，不過廣受遊客「寵幸」也為這些地方帶來問題。「兔島」早前就因遊客數量太多，不斷餵食致兔子數量大增，為社區帶來衛生問題，同時令不少兔子因「爭地盤」而打架導致受傷。

廣島縣竹原市的「兔島」大久野島深受遊客歡迎，可是遊客不斷餵食令兔子數量大增，對社區造成負擔。（資料圖片）

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日本傳媒報道，被稱為「兔島」的大久野島過去10年來遊客數量升近兩倍，由2009年每年約12.8萬人，大增至2017年約有36.2萬人。隨着遊客數目增加，不少人會帶同飼料登島，希望一嚐被兔兔包圍的滋味，然而這卻令兔子數量同步急升。當地政府數字顯示，2006年島上只有約300隻兔子，不過至目前已大增至約920隻，與遊客增幅幾乎成正比。

免子數目大增令大久野島出現衛生問題，而兔子因「爭地盤」打架受傷的情況亦更頻繁。（資料圖片）

雖然看到更多兔子畫面更治癒，但兔子的過度繁殖卻為島上環境及兔子本身帶來不少問題。為了控制兔子數量及保障牠們的健康，當局早已於島上設置告示牌，禁止遊客餵飼兔子，可是成效不大，過量的飼料被棄置於社區環境，衍生衛生問題。加上兔子屬具地域性動物，數量增多亦令牠們因「爭地盤」大打出手的機會大增，導致不時有兔子受傷或患病。

針對相關問題，日本環境省上月舉辦了研討會，與30名兔島持分者研究如何在保護兔子的同時，又能繼續發展當地旅遊業及保護島上資源，稍後將會就結果公布報告。

（綜合）