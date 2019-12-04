90後女桌球裁判穿旗袍爆紅　白皙肌膚加高貴氣質成「桌球女神」

在吉林不少人於觀看桌球比賽時，都不小心將注意力放到球桌之外，皆因球證是一位超有氣質而且身材了得的女子！原來女子是專業中式八球（Chiness Eightball）一級裁判王鐘瑤，她近日在網上貼出數張穿旗袍當裁判的照片，引起不少人討論，網民更稱她為「最美桌球女神」。

王鐘瑤因為身穿旗袍裁決桌球賽事而引起網民關注。（微博「王鐘瑤鐘寶」圖片）

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網上流傳的照片中，王鐘瑤穿著一身白色旗袍，戴上白色手套及穿高跟鞋為桌球賽進行裁決，即使坐在觀眾席上都可以感受到她那種高貴氣質。少有性感打扮的王鐘瑤，在旗袍貼身的剪裁之下展示其完美曲線，豐滿上圍與纖腰翹臀亦表露無遺，吸引了不少網民的眼睛！

王鐘瑤出生於內地吉林省長措市，現年26歲。她自少已經對桌球有興趣，中學時期已經有接觸中式八球，並且有不錯的球技，不過由於在朋友切磋球技期間經常都會充當球證，因而漸漸對做球證產生興趣，於是決定以此為職業。

王鐘瑤不時都會更新自己的生活近況，偶然更會有性感打扮。（微博「王鐘瑤鐘寶」圖片）

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一次做觀眾的經歷，令王鐘瑤遇上國家級裁判王柏濤，並在他的帶領下在17歲就成為了正式裁判。現時王鐘瑤已經獨當一面，判決過多場比賽，是國家一級裁判，因為經常出現在不同電視節目，穿套裝做裁判的形象亦都深入民心。王鐘瑤直言，最初做裁判的時候還是有孩子氣的一面，但經過這幾年來的成長，覺得自己有了很大的進步，受益無窮。

（綜合）

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