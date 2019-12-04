收插滿功課生日蛋糕　男孩當場崩潰爆喊　網民：求陰影面積

小朋友最愛過生日，有禮物收又有蛋糕食，還可以有藉口偷懶不做功課，不過如果收到這個蛋糕，應該一世都有陰影。近日網上瘋傳一張生日蛋糕照，蛋糕上插滿不同科目的作業，嚇到「壽星仔」當場崩潰大哭，相信過了一個相當難忘的生日。照片引起不少網民熱議，紛紛同情男孩的遭遇，又擔心父母可會迫得孩子太緊。

史上最殘忍生日蛋糕，上面未見小朋友最愛的卡通人物，反而插滿不同科目的作業。（微博圖片）

「壽星仔」見到生日蛋糕後，即場崩潰痛哭。（微博圖片）

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在網上流傳的照片中，生日蛋糕上未見小朋友最愛的卡通人物，反而插滿不同科目的作業，包括中、英、數等，蛋糕上面更寫有「地球一日唔毀滅 你都要去做作業」，一堆作業背後，才隱約見到插住「Happy Birthday」的牌子。在另一照片中，「壽星仔」驚覺自己生日都要見到功課後，即愁眉苦臉，甚至即場崩潰痛哭，身旁的大人只好安撫他，相信這是男孩最難忘的生日。

照片引起大批網民熱議，紛紛同情男孩的遭遇，「求童年陰影面積」，批評家長用自己的快樂建築在小朋友痛苦身上，又指男孩的生日願意應是「毀滅地球」。另有內地網民訂製類似的「功課蛋糕」給兒子，不過今次男孩則從容面對，還搞笑表示自己的願意是「把作業都吃了」。

（綜合）