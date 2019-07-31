【怪獸家長】台幼童常拿樹葉石頭換零食　老闆蝕本拒絕反被罵小氣

上樑不正下樑歪，家長的身教會直接影響小朋友的言行舉止！近日有台灣網民分享，稱朋友家裏開設的雜貨店，最近常有個3歲多的小孩子拿樹葉及石頭換零食，初時老闆好心允許，惟孩子開始拿愈來愈貴的東西。老闆認為長此下去不是辦法，詎料與其母反映後，卻被對方指罵小氣，令他十分氣憤。

網民指出朋友家的雜貨店常有小孩拿樹葉石頭換零食。示意圖，非文中士多。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有台灣男網民日前於facebook「爆怨公社」發文，表示朋友家是開雜貨店的，近日有個約3至4歲的小孩子，不時拿樹葉和石頭換糖果、餅乾或飲料，「本來想說小朋友不懂事，就做是當老闆請客算了。而後來開始拿10塊買25塊的飲料！」。

老闆其後直接向小孩的媽媽講述情況，詎料對方不但無道歉，更反罵他小氣。在此之後，該小孩到店內均是放下不足的零錢或是物品，拿較貴的商品直接衝回家，「甚至有一次居然還拿飲品空瓶要來換一瓶新的」，老闆輾轉聽到消息得知，原來小孩的過分行為竟是父母教的。

近日有個約3至4歲的小孩子，拿樹葉石頭換糖果餅乾或飲料，「本來想說小朋友不懂事，就做是當老闆請客算了。而後來開始拿10塊買25塊的飲料！」。（facebook「爆怨公社」截圖）

網民指，發文當日「小朋友又丟了30元拿走50元的飲料，老闆直接追到小朋友家告知家長」，沒想到對方竟然向老闆說：「開店的不要那麼小氣嘛，又不是沒給錢！」，令人無奈又憤怒，遂請教網民應否報警或是用其他方法。

帖文引起熱議，不少網民勸喻老闆直接報警，同時認為「上樑不正下樑歪」，「分明就是要佔人便宜」、「報警囉，這不是小氣的問題了，而是這家長的教育根本就是教出一個敗類」、「太扯了，感覺家長故意的」。

有人就認為家長都要教育一下，直指其行為是害了小孩子，「怎麼會有這種家長如此教育孩子？為了貪那一點點小錢，他的小孩成長後要付出多大的代價，怎麼會這麼愚蠢？」、「沒有報警會害了這個孩子一輩子」、「這一定要處理，否則孩子價值觀會模糊。」

（facebook「爆怨公社」）