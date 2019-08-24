【怪獸家長】帶患腸病毒幼童遊日　台媽出post問特效藥遭網民鬧爆

一家人去旅行的確機會難得，不過也要量力而為，若明知不適仍要出發，可能累人累己。有網民早前於facebook轉載一名怪獸家長在旅遊群組的帖文，求救稱其孩子感染腸病毒，抵達日本沖繩後吃完所有藥後仍未痊癒，遂問網民處理方法及推薦特效藥。帖文一出即引來網民圍罵，狠批涉事媽媽行為自私，用孩子的性命出國玩，「損人又累己」。

有台灣網民分享截圖，可見有家長竟帶感染腸病毒的孩子出國，更發文請網民推薦特效藥，引來大批留言鬧爆。（fb群組「爆怨公社」截圖）

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有台灣網民日前於fb群組「爆怨公社」分享一截圖，可見一名家長於一個日本旅遊群組中發文，稱孩子出發前感染腸病毒，不過旅行期間發現「帶來的藥快吃完了，但症狀還沒痊癒」，遂向網民求救處理方法以及特效藥推介，「沖繩有賣啥特效藥呢」。

涉事家長稱與孩子於沖繩旅遊期間發現帶同的藥物快將食完，但孩子的症狀卻未痊癒。（資料圖片）

帖文一出即引來多個留言，不過網民並非向涉事家長提供處理方法，而是狠批她明知孩子染病仍堅持帶同出國，直指她無常識，「用孩子的生命旅行」，「怎麼會有家長，明知道小孩腸病毒，還要帶出國，不是應該居家隔離嗎？這不是常識嗎？怎麼會這麼自私呢？」，「這是要同班機的、接觸到的人怎麼辦？」。

衛生防護中心資料顯示，腸病毒主為感染者為幼童，病徵一般與手足口病相同。（資料圖片）

亦有家長「無好氣鬧」，僅留言揶揄指「標準回答，等你有小孩就知道了」，「家長得性病我都可以接受，孩子腸病毒我無法！」。更有家長竟附和樓主，認為「出國小心一點就好，不必大驚小怪」、「一年就這麼一次暑假，先飛再說，應該不會有事」，令人非常驚訝。

根據本港衛生防護中心的資料，腸病毒71型（EV71）是一種單鏈的核糖核酸病毒，也是引致手足口病的病原體之一，多數於夏天及初秋時分發生。感染EV71型腸的病毒病徵一般與手足口病相同，主要包括發燒、口腔有疼痛的潰瘍，以及帶水疱的皮疹，主為感染者為幼童，嚴重情況可引致病毒性腦膜炎、腦炎、類小兒麻痺症癱瘓及心肌炎。

EV71型腸的病毒的潛伏期一般為3至5天，主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱和糞便，或觸摸受污染的物件而傳播，病毒更可以持續從體內經由糞便排放達數星期。現時並沒有藥物治療該病毒，但大部分病者都會自行痊癒，其病徵如發燒、皮疹及潰瘍於1個星期後通常會消退。衛生防護中心建議，受感染的兒童應避免上學或參加集體活動，直至退燒以及身體上的水疱乾涸及結痂後兩星期，以免疾病傳播。

（fb群組「爆怨公社」、衛生防護中心）