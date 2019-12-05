網購性感高叉旗袍　大媽試穿照「前凸後翹」　網民：去跳廣場舞？

現時不少網購平台都鼓勵買家寫評語，以阻嚇貨不對辦的情況出現。微博早前有女子在網上買了一件粉紅色旗袍，穿上身後感覺非常滿意，自我感覺良好，並到賣家店舖寫下正評，又上傳另類「前凸後翹」試穿照。網民看到照片後，由於畫面實在太衝擊，爆笑留言指該「正評」或會令賣家好頭痕，形容「這是賣家被黑的最慘的一次吧？」。

粉紅色旗袍穿在模特兒身上非常合身。（微博圖片）

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微博「奇葩買家秀的日常」日前上傳多張網絡截圖，可見一名女子網購一件貼身露肩粉紅色旗袍，穿在模特兒身上非常合身，盡顯玲瓏浮凸的身材。女子在商品到貨後等不及立即試穿，對旗袍甚是滿意的她更到賣家網店留言，上傳多張試穿照並大讚「裙子非常漂亮。性感撩人，很滿意，下次再買」，「穿起來粉粉嫩嫩，很顯身材，前凸後翹。太性感了吧？太喜歡你家的裙子了，我要穿着去跳廣場舞的」。

不過，賣家宣傳照與買家試穿照落差之大，讓一眾網民哭笑不得，有人直呼「我對前凸後翹有了新的理解」，認為買家這個正評可令賣家出貨量大減，甚至質疑買家發文的動機，更有人笑問是否要「陷害」賣家，紛紛表示「莫名心疼賣家」、「賣家已經哭暈在廁所…哭着求刪評」、「這賣家估計是挖她家祖墳了」。

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同時，也有部分網民留意到旗袍的質量，即使買家與模特兒的身材相差甚遠，她亦能穿下旗袍，留言稱「裙子的彈性不錯」、「別的不說，質量是不錯」、「還真能穿進去」，又認為「大媽比賣家秀順眼多了，至少不作」。

（微博）