紅毛猩猩「手多多」　美女網紅合照被胸襲　網民：猩猩表情超欠揍

不少動物園都會安排動物和遊人拍照，有時一些動物卻會「手多多」。日前網上流傳一張美女和2隻紅毛猩猩的合照，相中美女被猩猩襲胸和親吻，她一面驚訝，難掩尷尬，照片曝光後引來網民瘋傳，也有網民找出該名美女原來是網紅「溫蒂」。

日前網上流傳一張美女和2隻紅毛猩猩合照。（wendywenbaby ig圖片）

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日前有台灣網民在facebook群組「爆廢公社」分享一系列照片，可見溫蒂上身穿白色小背心，下半身則穿着短褲露出修長雙腿，當時她正與2隻紅毛猩猩合照，不過2隻猩猩卻相當不安份，其中一隻把溫蒂環抱襲胸又親吻她，另一隻則露出大大的笑容，照片令人尷尬又搞笑。

溫蒂的ig有14萬多名粉絲追蹤。（wendywenbaby ig圖片）

其實相片取自溫蒂的ig，她也時常在ig分享個人生活照，吸引14萬多名粉絲追蹤，她亦曾上過「國光幫幫忙」等台灣綜藝節目。不少網民看過照片，直呼「忽然覺得當猩猩比當人好命」、「猩猩表情超欠揍」、「工讀生給我出來」、「放開個女仔」。