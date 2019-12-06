【網購有風險】阿媽幫B女買衫以為大件啲唔怕　一收貨自己都啱着

媽媽們幫孩子買衣服，總習慣預大件一點，以便穿久一點，惟一不小心，隨時鬧出笑話！有台灣媽媽網上抱怨，指看到女兒快將穿上90cm衣服又較胖，故網購一件寬鬆風連身褲時，雖店家提醒會較寬，仍決定買110cm衣服，沒料收貨即崩潰，笑言自己都穿得上。網民爆笑後公正評論，齊稱是她選得有問題，不算貨不對辦。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「網購打壞了我的夢想！」這名崩潰媽媽在fb「爆怨公社」發帖，圖文並茂訴說這次得物無所用的經歷，笑爆不少網民。她指女兒平日穿衣尺碼大約是90cm，她早前在網店看中一件童裝連身褲，因應女兒有點胖胖的，所以最終下單時，決定買110-120cm的尺碼。

她上載買家展示的產品圖片，可見小模特兒穿上連身褲後，十分寬鬆，袖口和褲腳都要摺起，她收貨後的實物照可見兩件連身褲都十分寬大，為作對比，她又拿女兒現時衣服放在連身褲上拍照，即時可見驚人差距，衣寬和身長都幾乎是雙倍，一看就知其女兒根本沒可能穿上。

「店家說衣服會偏大...但...這也偏一個太大吧！本人155(cm)還能進得去…」這名無奈的媽媽最後慘問，不知要多久女兒才能穿！她其後再解釋並不是覺得連身褲寬鬆有問題，而是問店家時對方都稱是兒童尺寸，雖說事先有提衣服偏大，但她明明是身高155cm的大人，卻也能穿上實在說不過去。

+ 2

網購要小心！另一買家分享網購梳化中伏經歷！

+ 5 + 4 + 3

這次網購失敗事件令網民笑爆，有人留言稱「這是巨人國的baby穿的」，「你再買件60cm的，就湊到了親子裝了」，有人質疑110-120cm已是4、5歲孩子的尺碼，就算買大一點事主女兒都沒可能穿得上，更別說是特別寬鬆的版型，認為不能說貨不對辦，而是媽媽選錯了。