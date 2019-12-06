【極殘忍】猩猩慘遭氣槍射擊重創　16發子彈卡頭部致雙目永久失明

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實在太殘忍！印尼亞齊省一隻雄性猩猩日前遭人惡意用氣槍射擊，全身至少中24槍，當中16發子彈卡在頭部，雖然被救援人員救回一命，但猩猩雙目已永久失明。網民知悉事件後表示心痛，狠批施虐者行為惡劣，完全不能接受。

猩猩帕格（Paguh）頭部中16槍，傷勢嚴重致雙目失明。（Sumatran Orangutan Conservation Programme fb圖片）

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綜合外媒報道，被攻擊的猩猩名為帕格（Paguh），救援人員發現他受傷後，即時將牠送往北蘇門答臘省（North Sumatra）的一間猩猩康復中心接受治療，經檢查後，帕格全身最少中24槍，當中16顆金屬氣槍子彈卡在其頭部，另手臂與腿部中4槍、臀部中3槍，另有1槍卡在腹部。

印尼一隻雄性猩猩日前被氣槍射擊，全身至少中24槍。（Sumatran Orangutan Conservation Programme fb圖片）

獸醫團隊曾嘗試取出卡在帕格頭部的子彈，惟牠的雙眼已證實失明，團隊擔心手術會令其病情惡化，最後僅取出3顆，13顆仍在頭部。團隊坦言起初還有一絲希望，「以為帕格的眼睛沒有完全受損，或最少有一隻眼能正常運作」，詎料最後發現帕格雙眼已失明，情況令人心痛。

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根據當地法律，任何傷害猩猩人士最高可被判處5年有期徒刑，以及最多判罰7000元美金（約5.8萬港元），動物保護組織呼籲當局應嚴格管制氣槍使用規定，避免同類事件再發生。

（綜合）

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