【炫富新方式】重慶女生日獲贈「豬肉鮮花」　網民：最實在的禮物

內地爆發非洲豬瘟導致大量豬隻被銷毁，豬肉價格暴漲，擁有豬肉變成了「炫富」新方式。重慶一名花店老闆日前收到有趣的訂單，顧客表示想在好友生日時，送上一束「富貴花」，原來是在花束內放上一大塊生豬肉，被網民稱為「最實在的禮物！」

這束「富貴花」名貴之處，就是在花束內放了一大塊生豬肉。（網上圖片）

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本月8日，重慶一間花店的東主吳紹梅接到一張很特別的訂單，「她說想讓我包一束鮮花送給她過生日的朋友，但她想送點特別點的禮物，說需要往鮮花裏面加一塊豬肉！」吳女覺得十分詫異，「花裏包豬肉確實是第一次」，花店遂按客人要求照做。

收到花的謝女士表示「當時收到這個禮物的時候有一點尷尬」。（網上圖片）

為什麼有送贈「豬肉鮮花」這個想法呢？客人唐桂棋解釋，那是因為「最近大家都很關注豬肉！」，她希望「給姊妹一個驚喜」。收到花的謝女士果然十分驚喜，「當時收到這個禮物的時候有一點尷尬，過後想一下覺得蠻有意思，蠻有創意的，然後我的小姊妹挺用心的，真的非常謝謝她」。