網瘋傳巴黎地鐵站巨型熊仔陣　網民笑：熊仔都想參與大罷工？

法國民眾不滿政府修改退休金制度，觸發20多年來最大規模的全國大罷工；當大部分人關注示威的同時，一組巨型熊仔在巴黎哥布林地鐵站（Les Gobelins）入口排排企的照片今日（6日）卻在社交平台爆紅，它們一時倚靠欄杆上，一時在樓梯口排隊坐，網民紛紛表示畫面太療癒，笑問「熊仔都想參與大罷工？」。早於去年10月底，哥布林的街頭其實已有這些熊仔出沒，當地居民早已熟悉不過，而它們的「爸爸」更是一名書店老闆。

一組巨型熊仔在巴黎哥布林地鐵站（Les Gobelins）入口排排企的照片卻在社交平台爆紅。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

據法國傳媒報道，年約40歲的書店老闆菲利普（Philippe），在巴黎哥布林地區工作長達25年，有鄰居指菲利普自己出資買下約50隻高1.3米、重4.9公斤的巨型熊公仔，不時自行放到街上或者將它們借出，令戈布蘭街頭多處都有「熊仔出沒」的足迹，目的只是希望為人們生活增添一點樂趣。

巨型熊仔不時出沒巴黎：

+ 12 + 11 + 10

除了地鐵站，當地居民在咖啡廳、花店、遊樂場，以至各式各樣的店舖櫥窗都曾捕獲野生熊仔。這群熊仔固然在該區早已成名，而其facebook專頁也有逾2.5萬人讚好。不過，原來巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也留意到這名書商的窩心舉動，曾在Twitter發文表示感謝，形容它們「在人際間創造連繫」。

（The Local、facebook）