【發死人財】禁家屬自備　湖南殯儀館被揭骨灰龕賣1.5萬人仔謀利

內地傳媒報道，湖南寧鄉市的殯儀館禁止死者親屬自備骨灰龕，被指有壟斷經營之嫌。有網民發現，去年政府採購時骨灰中標價最貴每個賣6,001元人民幣（約6700港元），然而殯儀館的骨灰龕標價達14,880元人民幣（約1.65萬港元），賣貴逾一倍，被質疑想謀取暴利。殯儀館職員稱家屬可選擇200元人民幣（約220港元）款式，有農村戶口者可以免費領取，不過有死者家屬稱，基於面子考慮，迫於無奈會買千元以上的。事情鬧大後，地方政府稱已將殯儀館支部書記和館長停職，並調查天價骨灰龕是否存在利益輸送。

湖南寧鄉市的殯儀館日前爆出禁止家屬自備骨灰龕，要購買他們提供的。（中新網微博圖片）

殯儀館賣的骨灰龕最貴的要14880元人民幣一個。（中新網微博圖片）

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事情鬧大後，寧鄉市民政局已要求殯儀館撒回禁止自備骨灰龕的決定，還沒正式實施，又將館方的支部書記及館長停職。然而，殯儀館館長吳萍接受內地傳媒訪問時承認，網上質疑的採購價和利益空間問題屬實，但稱家屬可購買最平的200元農戶款，而去年骨灰龕營業額約500多萬人民幣（約556萬元港元），收入交給市財政。

本周四（5日），有內地網民發文質疑寧鄉市殯儀館壟斷經營天價骨灰龕，館方要求家屬購買正規廠家生產的龕，避免裝填骨灰時出現破裂，故不可以自備，需選購館方提供款式。網民隨即找到，殯儀館去年中標的政府採購單價最高的骨灰龕為6,001元人民幣（約6700港元），但館方分別賣12800元人民幣（約1.4萬港元）及14800元人民幣（約1.65萬港元），售價翻了一倍多。

內地記者到館內發現，放在大堂中央的骨灰龕，標價已經9880元人民幣（約1.1萬港元）。職員稱他們的龕通過政府採購得來，不存在強迫購買，農村戶口可享受殯葬改革補貼，領取200元人民幣（約220港元）款式，但該款式放在不起眼的角落，上方顯眼處已放了萬元款式。有死者家屬稱，到現場時出於面子考慮，大家都會選千元以上款式。

對於被指迫家屬買天價骨灰龕，職員稱有200多人民幣的款式，只要有農村戶口就可以免費領取，但有家屬稱在現場基於面子，都要選千元以上的款式。（中新網微博圖片）

網民揶揄殯儀館「壟斷生意才是一本萬利」，更質疑骨灰龕打從一開始就不應該搞招標，「可以掙錢，但良心呢，差不多就行了，就那一個盒子成本多少錢」，而且殯儀館由民政局管轄，質疑出現這類事件，不會是單一館長的問題。面對這些質疑，寧鄉市稱會調查當中有沒有利益輸送。

（澎湖新聞）