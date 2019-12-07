廣東貨車倒車輾斃3歲童　老翁目擊全程太遲提醒被轟「見死不救」

倒車易生意外，司機最好還是多加留意四周情況。廣東省揭陽市榕城區一名3歲幼童上月28日慘遭正在倒車的貨車輾斃，事發片段近日在網上瘋傳，現場目擊意外的七旬老翁沒有即時提醒司機，反在幼童被撞倒後才急忙向司機揮手，被網民怒轟冷血，但亦有部分人認為老翁只是反應不及。

事發前一名幼童獨自站在馬路邊，身旁一輛貨車正倒車進入工廠。（沸點視頻影片截圖）

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事發於11月28日上午，榕城區仙橋鎮山前村一間工廠入口處，一名幼童獨自站在馬路邊，身旁一輛貨車正倒車進入工廠，並快將撞上幼童，當時一名70多歲拾荒老翁目睹全程卻未立即提醒司機，或嘗試上前抱走幼童。貨車隨後將幼童撞倒及輾過，老翁始向司機表示後方有人，未料司機將貨車向前駛，車輪壓在幼童身上，停留數秒後才再向前移動。

據影片顯示，貨車司機隨即下車，把幼童抱到一旁，老翁則跑入工廠通知幼童家人。不久後有人從工廠跑出並抱起幼童痛哭，可惜幼童送院後證實不治。澎湃新聞報道，事發時幼童雙親在工業區廠房內工作，幼童在工廠門口玩耍，目擊者是一名剛好路過的老翁；事件正由揭陽市榕城區交警調查，循交通事故處理。

事發影片曝光後，不少網民批評老翁見死不救，「旁邊那大人是個傻子嗎」、「眼看着小孩被壓都沒有意識到可以去救，又不是要你跳河救人」。不過，也有人認為相關指責無理，「上了年紀的他已經來不及了」、「我認為家長的義務更大一些」、「不是冷漠吧，就是反應慢了」。

（澎湃新聞）