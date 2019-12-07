【多圖】外國網民自製另類聖誕樹　完美重現巨型哥斯拉仲識噴煙

又到聖誕，又到聖誕！為了增加節日氣氛，聖誕樹當然是不能缺少的裝飾，新西蘭一名男子不願跟隨傳統放置普通聖誕樹，過去幾年跟朋友發揮小宇宙，製作了不同物料及主題的聖誕樹。而最令人驚訝的，就是親自製作了一棵近2米高的哥斯拉造型聖誕樹，更「跟足原著」會噴煙，氣勢十足。

新西蘭一名男子製作了一棵近兩米高的哥斯拉造型聖誕樹，更加入噴煙裝置，看起來極具氣勢。（fb「Steven Newland」圖片）

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來自新西蘭的Steven Newland每年也會與家人及朋友合作，製作與別不同的聖誕樹。他說，自4年前起便與鄰居比賽，看看誰能造出最壯觀的聖誕樹，過往「參賽作品」包括穿越時空版本、紙皮及LED版「食鬼」聖誕樹等。製作聖誕樹成為家庭傳統後，每年12月朋友和家人都會前往他的家，參加「聖誕樹揭幕」派對。去年Steven就造了一棵哥斯拉造型的巨型聖誕樹，更加入噴煙裝置，不但獨一無二，看起來更是極有氣勢。

一撳即睇哥斯拉聖誕樹製作過程！

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Steven透露，哥斯拉造型聖誕樹高達1.8米，概念由其4歲侄兒所啟發，「我從愛恐龍的侄兒那裏獲得這個主意」。哥斯拉聖誕樹的製作材料非常簡單，只需要繞出框架的鐵絲及網紗、用作樹葉的膠條、裝飾用的燈飾及一部噴煙機，然而製作過程則甚有難度，Steven要先以10米長的鐵絲網繞出哥斯拉身體各部分並合併，再以網紗圍好整個支架，於眼睛加上燈泡及設置放煙機，最後加上聖誕樹葉膠條及燈飾才算大功告成。

Steven將Treezilla以成本價拍賣，扣除成本後將所得金額捐贈至當地一個協助患癌兒童的慈善機構。（trademe網站截圖）

Steven將哥斯拉聖誕樹命名為「Treezilla」，是Tree及Godzilla的合寫，這棵特別的聖誕樹去年已吸引家人、朋友及鄰居的欣賞眼光。至今年Steven更為他找到新的主人，他將Treezilla以成本價250新西蘭元（約1281港元）拍賣，經過多輪叫價，Treezilla最終以415新西蘭元（約2126港元）售出，他扣除成本後，將所得金額捐贈至當地一個協助患癌兒童的慈善機構。

再睇Steven歷年創意聖誕樹作品：

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被問到今年的聖誕樹主題時，Steven坦言仍在預備暫未能公布，但他卻透露今年須用到5米長的鐵鏈、一個啤酒箱及一把吊扇作為材料，更提到重要的一點：「要記住我過去製作聖誕樹時還未有孩子，現在我有一名10個月大的嬰兒，代表我有多一項『道具』了！」

（綜合）