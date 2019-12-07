嚴重失聰BB女戴助聽器　初聽父母聲音　純真反應觸動50萬人心靈

一出世就聽見聲音並非必然，英國一名女嬰被診斷患有嚴重失聰，至日前獲裝上助聽器，當聽到父母跟自己說話一刻，臉上展現出難以置信的神情，其後更驚喜到狂叫大笑，她幾秒鐘的反應令人動容。女嬰爸爸在Twitter分享短片，不足兩天已逾570萬次觀看，網民紛紛送上祝褔。

英國一名女嬰被診斷患有嚴重失聰，至日前獲裝上助聽器，當聽到父母跟自己說話一刻，臉上展現出難以置信的神情，其後更驚喜到狂叫大笑。（Twitter「addisonjrp」影片截圖）

BB女第一次聽到聲音的反應 ↓↓↓

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英國哈羅蓋特一個女嬰今年9月被診斷患有嚴重失聰，直至日前載上新款助聽器。父親將這重要時刻拍下，並放在Twitter分享，影片中戴上助聽器的BB女第一次接觸世界的聲音，聽到父母跟自己說話，一開始露出疑惑的眼神，其後開始發出叫聲，並不斷大笑。女嬰爸爸是一位左耳失聰人士，他心情同樣激動，形容女兒使用助聽器後「就像開了燈一樣」。

影片撼動網民的心靈，至今已超過570萬次觀看，近4萬個讚好，有人留言稱女嬰的笑聲令人愉快，又讚她是「美麗可愛的小寶貝」，祝願她能健康快樂成長。

（BBC、Twitter）