【好詭異】無太陽照住　台婆婆巴士車廂內舉黃傘　網民：有啲嘢…

相信不少人都有聽過長輩說室內不能撐傘！近日台灣一名網友在爆廢公社二館PO出一張照片，只見一名阿婆在公車內撐起雨傘，讓原PO忍不住問道「誰能告訴我明明沒下雨，這位阿婆為何開傘坐公車」，引發網友熱議！

台灣一名老婦在巴士內撐起黃雨傘。（Facebook@爆廢公社二館）

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傘下有老伴？

常聽說室內開傘，鬼魂就會住進去。網友認為，阿婆應該就是用這招在跟看不見的東西聊天……「阿婆準備要腳踏七星步觀落音了」、「傘下有東西，不能收」、「她在跟阿公聊天」、「靈體不能見光你不知道嗎」、「她老伴在隔壁啊沒看到嗎」、「她旁邊還有個人，你沒看到嗎」、「其實她旁邊有個只有她看的到又不能曬到太陽的朋友」、「聶小倩被放出來聊天」

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雖然本編沒辦法幫大家找到馬尾妹的正面照，但是本編可以獻上自己的（誤）咳……拉回正題，下次如果看到有人在公車內撐傘，就走過去說這樣會招魂喔，不是啦……是好心提醒一下！

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