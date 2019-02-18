搭火車被阿伯佔座　台女算數當敬老　聽阿伯女兒一句即要回座位

在台灣搭火車經常遇到花錢買的位置被人霸占，一位網友17日買了自強號車票，上車後發現位子被一位阿伯坐了，但阿伯態度很客氣說「拍謝」，網友心想是老人家就讓吧，沒想到坐在靠窗的一位女子開口說了一句話，讓網友瞬間理智線斷裂，討回座位。

一名網友搭乘自強號座位被佔，發文抱怨竟有人投機心態，利用老人家佔位子。（爆怨公社圖片）

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一位台灣女網友在「爆怨公社」PO文，17日早上從台南搭乘自強號到高雄，上車後發現已有一位阿伯坐在自己的座位上，阿伯看著網友問是否是她的位子，猛說「拍謝、拍謝」想還座位，網友回應「沒關係」，心想讓給阿伯坐，自己就忍耐站一下吧。

沒想到，此時坐在靠窗年約30歲的女子卻開口說：「爸，就跟你說了，沒關係吧。」讓原PO瞬間理智線斷裂，反問女子「小姐，你買到一位坐票啊？」女子說「對啊！人多沒辦法。」原PO認為女子只買到一個座位，應該是位子給爸爸坐，她自己站著，怎會是叫爸爸去佔別人的座位，還說沒關係！很不爽地對著女子說：「請你起立站出去，我的位置還我可以嗎？」

雖然要回了座位，但該名女子卻連一句道歉都沒有，反而是阿伯頻說「拍謝」，原PO說明自己不是一定要爭，但屬於自己的權利，無法縱容投機取巧的人利用老人家佔位。

貼文引來許多網友批評該名「不孝女」、「真是欠教訓」、「把人家的禮讓當成是應該的」，讚原PO「幹的好！」、「換成我也是要回來」，最後原PO也說明，暫坐別人的位置也只是暫坐，座位主人來了還不讓，又一副無所謂的樣子，才讓她理智線斷裂，還自嘲是自己情緒管理差，但仍真心建議，搭車想有座位應該要提早買票較好。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】