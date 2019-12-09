台暖男半夜落街見「黑狗捲成一團」　買罐罐折返發現原來係…

受東北季候風影響，台灣近日氣溫驟降，不少人都擔心流浪動物的安危。當地一名愛心男在網上分享一段蝦碌趣事，稱半夜去買消夜時，看到路邊有「黑狗捲成一團」，樓主遂到便利店買罐頭再拆返，未料仔細一看，才發現「小黑狗」只是輪胎。帖文一出，網民都被樓主的遭遇逗笑了，紛紛稱「代替輪胎感謝你」、「輪胎表示：我不吃，謝謝」。

一名台男某天半夜在路邊看到有「黑狗捲成一團」，於是到附近買狗罐頭，未料他折返後細看，「小黑狗」其實只是輪胎。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名台男在facebook群組「爆廢公社」發文，表示「買消夜看到路邊有黑狗捲成一團，想說天氣冷，去7-11買狗罐頭給牠吃，結果是輪胎」，並附上一張照片，只見路邊欄杆旁燈光昏暗處放着一個輪胎，樓主卻誤會是流浪狗因天氣寒冷而瑟縮一角。

帖文不足一天便有逾萬讚好，大部分網民都感謝樓主的善心，同時開玩笑地調侃，「雖然很好笑，但你是好人無誤」、「你累了嗎？」、「狗被調包了」、「輪胎覺得溫暖」。

有人看完樓主經歷後亦分享類似「瘀事」，表示多年前某天，在家中聽到樓下的汽車一直傳出嬰兒哭聲，便決定報警求助，「不久……警察來了，拿手電筒照了許久，跑出叫春的貓」。

（facebook群組「爆廢公社」）

【趣一趣#狗狗Chuky】（01製圖）

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