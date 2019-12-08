六旬醫生涉猥褻女病人　除褲稱輸陽氣要裸體親嘴　遭炒後反指被騙

聽到身患大病，不少人或會一時被嚇到不知所措，但廣州一名六旬醫生近日被指在診治期間，以此為由猥褻30歲女病人，不但要求對方脫剩內衣褲，甚至暗示要以性交的方式，將把陽氣輸進女方身體治病，更明言要裸體親嘴。女病人堅決拒絕後離開，在第二次診治時偷拍證據，院方其後解僱涉事醫生，但醫生受訪時否認指控，反指女方騙他已離婚，串謀老公騙錢。

有廣州醫生被指猥褻女病人，病人在「覆診」時偷拍下證據。（網上圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發於今年9月，鄔姓女子表示，自己在交友群組結識醫生鄭某，獲邀到醫院做檢查。到醫院當天，鄭某稱她有頸椎病、宮寒等多種疾病，但由於接近下班時間，所以讓她到其宿舍拿藥，又聲稱可為她做免費治療。

到了鄭的宿舍，鄔女指對方為她把脈後，形容其宮寒非常嚴重，或會變成子宮肌瘤，遂着她脫衣接受針灸，鄔女雖然覺得不太方便，不過鄭某建議將燈關掉減少尷尬即可，鄔女求醫心切就聽從鄭某脫剩內衣褲。此時鄭某說自己因為要緩和氣氛，所以也要「輕裝上陣」將自己的衣服也脫掉。

鄔女續稱，鄭某在針灸治療期間按摩她胸部附近，並說：「按摩按摩，重在摸，而不是按。」不久，鄭某聲稱必須通過陽氣逼出宮寒的寒氣，否則會危及生命，再自言曾練「九陽真經」，可以把陽氣輸進去；說罷即脫去內褲，更提出要裸體抱着親嘴完成最後治療。

鄔女堅決不同意並起身穿上衣服，推開了欲強吻的鄭某，又指鄭某一度示意她若成為其女朋友，便可以每天輸陽氣給她治病，更說她不能與男友行動，否則會加重病情。此後，鄭某不斷催促鄔女再到他家治病，鄔女遂偷拍第二次的治療過程，其中可見鄭某曾脫褲裸露下身的畫面。

醫院在接獲訴後，於今月初以「不檢點行為」為由解僱鄭某。對此，鄭某接受傳媒訪問時解釋，女方對他自稱已離婚，並表示想做他女朋友，指「她是作為女朋友過來（宿舍）的」；但他對「九陽真經」等事一概否認。鄭某又說，鄔女曾問他借20萬人民幣（約22萬港元），被拒絕後由老公致電他，說要向醫院投訴；他批評女方是騙子，現已聘請律師處理。

（新晚報）

熱話#同場加映3（01製圖）

↓↓↓ 過去不時有婚鬧事件，更曾有伴娘被多名賓客同時強行胱去衣服猥褻胸襲 ↓↓↓

+ 6 + 5 + 4