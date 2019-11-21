老翁無法自行排尿或膀胱破裂　醫生機上自製裝置吸尿800毫升救人

救急扶危是每個醫生的使命。周二（19日）一班由廣州飛往紐約的南方航空航班，有醫生因機上一名老翁無法自行排尿，擔心他有膀胱破裂風險，即場自製穿刺吸尿裝置，用嘴為老翁吸出700至800毫升尿液，成功紓緩病情；醫生事後亦坦言，當時想不到更好的方法，只想盡快幫病人引出尿液，「只能說是（醫生的）天職所在吧」。

整整37分鐘，醫生張紅在飛機上不斷將吸出的尿液吐到酒樽和杯中。（南航圖片）

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事發於周二凌晨1時55分，涉事航班距離目的地還有6小時航程，機組人員得知一名年老乘客無法排尿，急需醫療協助，遂讓老翁到員工休息室，又透過廣播找醫生。當時機上兩名血管外科醫生張紅和肖占祥上前，發現老翁情緒不穩及冒虛汗，認為他的膀胱約有1000毫升尿液，如不盡快排出或會膀胱破裂。

在家人同意下，兩人利用便攜式氧氣樽上的導管、針管針頭、牛奶瓶的吸管和膠紙自製穿刺吸尿裝置。不過，由於客艙空間有限，裝置難以放在高處，加上針頭太細及膀胱過度膨脹，無法透過壓力自動引流；張紅決定到用嘴吸出尿液，而這樣同時可控制尿液排出速度與力度。

及後整整37分鐘，張紅不斷將吸出的尿液吐到酒樽和杯中，肖占祥則按照膀胱積尿情況調整穿刺位置和角度，兩人最終成功為老翁排出700至800毫升尿液。老翁的情緒漸趨平穩，平躺30分鐘後情況已經大幅改善，下機後亦前往醫院作詳細檢查。

張紅事後接受傳媒訪問，表示「當時情況緊急，一時也想不到更好的方法，看到疼痛難忍的老人，只想盡快幫他引出膀胱內積存的尿液，只能說是天職所在吧。」

（澎湃新聞）