台爸誤入女廁　關門大便後來了一車大媽　最後竟然咁樣甩身…

男人入錯女廁既怕尷尬，更怕被當是色狼！台灣一名爸爸趁假日駕車與家人出門遊玩，到休息站停車，找了一個較乾淨的洗手間上廁所關門大解，不料其後聽到遊覽車載來人潮，門外竟傳來多名大媽的對話，他才意識到入錯女廁。台爸無奈「被困」廁格半小時，後來他靈機一動，想到一招順利脫身。

台爸與家人外遊時於休息站去洗手間，但卻誤入女廁，幸想到妙計脫身。（示意圖，資料圖片）

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該名台爸今晨於faceboook群組「爆怨公社」發文，稱自己趁假日帶同家人外出遊玩，途中人有三急，遂停於休息站並找了個乾淨的洗手間「撇條」（即大便），其間他聽到有旅遊車停下，一批又一批的遊客進入廁內，當時他仍未有為意。

不過當樓主大解後準備離開，竟聽到廁格外不斷傳來大媽談話的聲音，這時他才驚覺誤入了女廁，但人潮卻一波一波湧進，似乎未有停止的跡象，為免被當色狼而不敢開門，只好向網民求教：「我該怎麼辦啦？我已經在裏面等半小時了，人為什麼不能少一點啦。」

網民看到他的求救帖文紛紛妙回，建議他假裝工作人員，或是直接報警自救，「你完了，大媽很可怕的」、「先拿衛生紙胸部塞好塞滿，衝一波了」、「公路警察大隊關心您」。

「被困」女廁的台爸雖然崩潰，但仍盡力想辦法，其後靈機一觸想到妙計脫身，就是趕緊發訊息給女兒，叫她進入女廁，其後由他「陪同」女兒離開，完美「甩身」後報平安，笑言「終於可以擺脫被當色狼的可能了」。