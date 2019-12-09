全家外遊住旅館　3歲兒子半夜爆喊超似撞邪　父母追問揭吐血真相

帶小朋友去旅行本來是件開心事，但很多突發意外總令父母心驚膽顫。最近有台爸於facebook分享一家人去外遊的「恐怖」事件，他表示3人本來於旅館熟睡，兒子突然卻在半夜醒來爆喊，而且眼神非常飄忽。樓主與妻子誤以為兒子撞邪，於是不斷追問，結果他解釋了一個令兩人幾乎吐血的爆笑真相，不少網民亦感嘆：「照顧小朋友果然不容易啊。」

樓主的3歲兒子於外遊期間突然大哭，令他十分之擔心。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該台爸於fb群組「爆廢公社」撰文，表示日前與妻子帶3歲兒子去其他縣市來個短途遊，後來晚上入住當地一旅館，更與兒子在廁所的大浴缸玩親子水戰，氣氛本來亦樂也融融。

直至半夜，大家本來亦在熟睡當中，但兒子卻突然醒來更開始大哭，樓主稱當時妻子以為兒子肚餓，本來想沖奶給他喝，但兒子一口拒絕，又不肯說出原因。樓主就發現他不斷望着前方大哭，而且眼神變得飄忽不定，只說自己要回家。

樓主聽到兒子如此答覆心生不妙，他估計兒子可能撞邪，遂決定鼓起勇氣繼續追問下去，詎料得出意想不到的真相：

樓主與妻子誤以為兒子撞邪，於是不斷追問↓↓

結果兒子解釋了一個令兩人幾乎吐血的爆笑真相。

樓主表示那張棉被其實是一張雙人大棉被，對兒子來說是最有安全感的寶物，他更稱：「我差點打電話我要馬上退房，人家說小孩很容易看到。」

不少網民笑稱沒想到小朋友竟然如此思念家中的棉被，「恐怖的灰色被被」、「為了避免這樣我都會帶棉被出門」、「我出門，第一句話就是問小被被帶了沒」、「很認真的看完，不過這樣也很可怕耶，不管行李有沒有帶，一定要帶被被啊」、「所以說，小被被不能太大件」。

（fb群組「爆廢公社」）

不少父母在照顧小朋友時亦遇上有笑有哭的經歷！

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