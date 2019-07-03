坐電單車突傳來怪聲　台女以為爸爸撞邪嚇一跳　得知真相超無奈

如果突然聽到身邊的人發出奇怪叫聲，你會如何反應？台灣一名女大學生日前於討論區分享與爸爸相處的趣事，稱日前爸爸騎電單車載她回家，行駛途中突然發出奇怪叫聲，猶如在唸咒語。她感到非常害怕，立刻拍打爸爸的背部「驅邪」，不料這時爸爸說出真相，令她由驚恐立刻變成無奈，事件令網民紛紛笑翻，直呼「爸爸很可愛」。

台女由爸爸接載回家時，突然聽到怪聲，她得知真相後感到非常無奈。（示意圖，資料圖片）

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該名台女日前於「Dcard」討論區以「我以為我爸中邪」為題發文，稱早前購買日用品後，爸爸騎電單車到店舖載她回家。由於她居於較偏僻的地方，車程會經過鄉郊路段，「就是大部分的路旁邊都是田的那種」。

當晚樓主坐在爸爸的車尾，電單車一面行駛時，她一直聽到怪聲，「真的很怪，很像唸咒語，一直重複一樣的話然後沒有停」，後來更發現怪聲竟是出自爸爸的口。她頓時感到非常害怕，以為爸爸「撞邪」，「天啊！我還坐在後座欸，我爸是不是中邪了怎麼辦」。

雖然感到害怕，但樓主仍然保持冷靜，立即想到解決辦法，「哼，聰明如我，知道驅邪要把在身體的髒東西嚇走」，於是她大力拍打爸爸的背部，並大聲叫喊：「爸比你幹嘛！爸比你在說甚麼！爸比！」

一會後，爸爸突然靜下來，回答樓主說：「我在學青蛙叫啊。」然後又繼續「呱呱呱」的發出怪叫聲，得知真相的樓主頓時不再驚恐，只感到非常無奈，一句話也說不出來，她事後直呼：「真的嚇到差點哭出來欸爸比！」

事件令網民紛紛笑翻，不少人指樓主的爸爸非常可愛，「我快笑死老爸也太可愛了」，「真的太好笑了吧」；亦有人笑言樓主的爸爸或許真的中邪，「被青蛙精附身了」，才會不斷呱呱叫。

（「Dcard」討論區）