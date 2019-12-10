台妻用氣炸鍋烤雞　老公打開卻只見薑蒜　消失的雞一直都在鍋中？

近期氣炸鍋可謂一眾家庭主婦的最愛，大家都躍躍欲試這個懶人必備煮食用具，有台妻日前就試用氣炸鍋烤雞，最後卻弄出爆笑鬧劇。事發當天老公正打算幫她拿出烤雞，但一打開氣炸鍋竟看不到有雞，反而只見薑片和蒜頭，其後兩公婆才發現原來雞已與內鍋「融為一體」，珍貴的放山雞（走地雞）被烤得亮黑，身價瞬間翻倍變成烏骨雞（烏雞）。

台妻分享當時與老公的對話。（01製圖）

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台妻在facebook群組「爆怨公社」上傳照片，又曬出當時與老公的爆笑對話，可見老公打開氣炸鍋後，完全找不到烤雞的蹤影，只看到烤得啡黃的蒜頭和薑，最後谷氣地叫老婆自己去拿雞。

台妻後來到廚房查看，才發現鍋裏烤雞的外皮已烤到焦黑，甚至黑到發亮，與氣炸鍋內鍋的顏色相差無幾，不仔細看還真的難以發現；她也不禁開玩笑稱：「原來雞已經跟鍋子融為一體」、「我的雞身價瞬間漲了10倍，放山雞烤成烏骨雞」。她在帖文亦指出，今次蝦碌只是自己食譜有問題，氣炸鍋運作正常。

不單是這對夫妻被「消失的雞」弄得一頭霧水，連網民看完照片後也直呼「暗黑料理」和「氣炸火化雞」，又對該隻雞竟然能黑得如此均勻而驚歎，「好完美的黑啊」、「確定不是買烏骨雞？」同時有人分析兼提醒烤成「烏雞」或因樓主塗上了醬汁。

（fb群組「爆怨公社」）

【熱話#同場加映1】（01製圖）

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