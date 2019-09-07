空氣炸鍋煮食更健康？　台女實測體重竟增5公斤　網民揭致肥原因

現代人注重少油少鹽多健康，在料理時都會特別注意，有些人為了方便製作少油料理，還會特別買設備回家使用，例如前陣子很紅的氣炸鍋。

但有網友氣噗噗發文抱怨，為了健康地控制體重，她買了真空營養調理機和氣炸鍋回家，沒想到一個月後，她的體重非但沒掉，反而增加5公斤！根本沒有少油會瘦這件事！！💔

台女使用用空氣炸鍋煮食，一個月後體重竟增5公斤。（Facebook@爆廢公社）

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一時氣炸一時爽，一直氣炸就……胖惹QQ

氣炸鍋只是主打少油料理，如果只是因為覺得油脂變少會瘦而一直吃的話……當然反效果啊～（即睇網民留言▼▼▼）

水果糖分高，打成果汁吸收更好喔

常有人想吃水果減肥，營養師都會建議大家注意水果的含糖量，吃到含糖量太高的水果減重效果其實有限。此外，將水果打成果汁反而更提升消化器官吸收率喔。（即睇網民留言▼▼▼）

一切問題都是：太、方、便、了！

網友也幫原PO分析肥胖關鍵－－就是這兩台太方便了！可以輕鬆製作出少油料理，使用得當可以在短短時間內做出3、4道美味料理，忍不住就想大顯身手，不小心做多了的結果就是餐餐吃撐啦～（即睇網民留言▼▼▼）

+ 3 + 2

原PO也反省自己胖5公斤的原因就是「以為都不加油就很OK」，本編也理解美食與重量難擇一，遇上氣炸鍋這類輔助神器自然美食必勝……唉，看在原PO很苦惱的份上，這兩台機器本編就50收了吧

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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