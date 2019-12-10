巴士急剎少女不慎壓碎6隻雞蛋　老翁索價百元人仔　網民轟敲詐

騙徒手法層出不窮，長沙一名賣雞蛋老翁日前乘搭巴士，滿載的巴士突然急剎，其間一名少女不慎壓碎老翁竹籃裏6隻雞蛋，未料老翁竟借機獅子開大口索賠100元（人民幣，下同）。眼見其他乘客替女孩抱不平，他最終收30元了事，女孩雖然有感被騙，但付錢後仍主動遞紙巾給老翁抹手，令不少網民慨嘆兩人的品格「高下立見」。

一名少女不慎壓碎老翁竹籃裏6隻雞蛋，未料老翁竟借機獅子開大口索賠100元人民幣。（北京時間影片截圖）

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事發於上周六（7日），當時巴士站滿乘客，但由於巴士突然剎車，一名女生不小心摔倒，壓碎了腳邊竹籃裏的數個雞蛋，她主動向賣雞蛋老翁道歉，並提出賠償，但未料老翁一口索價100元，大聲說道：「我這被你弄壞的蛋不只一百塊錢，不騙妳咧，我這裏多少雞蛋，妳知道嗎？五、六十斤雞蛋，要賣千把塊錢。」他又拿出手機打開支付寶作狀要收錢。

女事主聽後質疑老翁要價過高，認為自己並沒有壓碎太多雞蛋，而爛掉的也不是較貴的土雞蛋，老翁亦隨即降價至40元。爭吵期間，車上圍觀的人也看不下去，幫女事主還價，最後她仍付了30元作賠償。

據車上的目擊者表示，賣雞蛋老翁當時一臉兇惡，而女事主可能只是大學一年級生，故感到害怕。她續指，女事主即使自覺被騙錢，但仍然在老翁執拾爛雞蛋後，遞紙巾讓他抹手；而目擊者在老翁下車後翻找垃圾桶，卻發現只有6隻爛雞蛋，批評老翁是趁機騙錢。

事發影片一出，大批網民怒斥老翁「沒素質」，又直言「土雞蛋都沒這個貴」，「壞人變老了」、「老頭缺不缺錢不知道，缺德是真的」、「姑娘真有素質，相比較這位老人簡直是高下立見」。

（北京時間）