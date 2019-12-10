印銀紙都一樣會財困　英百年歷史印鈔廠現虧損　陷結業危機

家長遇上女子揮霍無度，不時都會以「你以為屋企印銀紙咩」直斥其非。不過英國印鈔廠德拉魯公司（De La Rue）最近不但由盈轉虧，甚至要架構重組，避免走上結業之路，看來父母們未來都要改改口，原來印鈔也非穩賺不賠的生意！

De La Rue是歷史悠久的公司，更負責印刷英鎊。（delarue網站圖片）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

根據德拉魯公司的資料，他們承擔來自142個國家的合約，每年印刷約70億張鈔票，拎有的專利權超過1000項，更已經有超過200年的防偽及打擊偽冒的經驗，製作出來的鈔票保險線已經長達200萬公里，足夠來回地球及月球兩次，可見不但歷史長久，亦都實力雄厚。

該公司截至今年9月28日的中期業績稅前虧損達到1200萬鎊（約1.23億港元），比去年同期的700萬鎊（約7200港元）盈利有明顯分別。公司宣布不派股息，解釋虧損是因為公司遇到了最差的情況，甚至明言「實際環境上的不確定性對公司在可見的未來是否可以繼續經營存在明顯疑問」。

德拉魯公司的股價在周二一度大跌超過兩成。（Google Finance截圖）

報告公布之後，德拉魯公司在倫敦交易所的股價急跌，由周一的收市價175.2英鎊大跌約23.5%至周二收市價的134英鎊。外媒報道提到，過去兩年該公司出現不少困難，例如失去大宗的脫歐後新英國護照印刷合約，亦因為委內瑞拉央行無支付貨款而少收1800萬英鎊（約1.85億港元），甚至正因為涉嫌與一宗南蘇丹的賄賂案有關而惹上官非。

公司在報告中亦都提到，他們將會加快公司的架構重組計劃，以減低成本。他們亦正計劃推出新的鈔票防偽特徵，以鞏固他們在競爭激烈的鈔票市場的地位。不過有分析師認為，德拉魯的情況岌岌可危，而且步入今日困境是因為公司過去管理不善及決策有誤所致。

（BBC）