印度父葬夭折兒竟聞哭聲　揭另一早產女嬰遭活埋　急送院救一命

印度女性地位低下，誕下的女嬰可能會被殺。今年10月，印度一對夫婦到村外將夭折的兒子下葬，當挖地時竟聽到嬰兒哭聲，意外發現一名誕生約4天的女嬰被放在陶罐內活埋。女嬰被挖出送院搶救，當時情況嚴重，體重輕得全身皮膚皺起，事件引起社會關注。經過醫護人員努力搶救2個月，女童已完全康服，正尋找有心人領養，警方稱會尋找涉事父母控以謀殺等罪名。當地兒童組織表示，因女童會被視為經濟負擔，「殺害女嬰」的做法在當地社會仍普遍存在。

兒科醫生Ravi Khanna稱女嬰已恢復健康，若其父母在強制性等待期沒前認回女兒，將安排女嬰讓有心人領養。（BBC影片截圖）

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印度教徒一般會將死者火化，但嬰兒和兒童則會被土葬，今年10月10日，北方邦一名村民到村外埋葬夭折的兒子，他用鐵鏟挖墓穴，當挖到約90厘米深時突然聽到嬰兒哭聲，查看後發現一名女嬰被放在陶罐內活埋，馬上將她救起。墓園職員隨即報警，將女嬰送院搶救。

該名女嬰屬早產，送院時情況嚴重，患有敗血症、血小板指數極低及出現細菌感染等，需靠呼吸機維生。女嬰最初被送到當地的政府醫院，兩天後轉到設備更好的兒科醫院治理。

兒科醫生卡納（Ravi Khanna）稱，女嬰現時體重已增加，呼吸和血小板指數都恢復正常，但還沒有找到其父母，可能要等強制性等待期結束後，安排她讓有心人領養，她現時留在北方邦的兒童福利機構。

醫生形容女嬰送院時瘦得皮膚皺起，體重只有2磅多。（BBC影片截圖）

卡納醫生還表示，女嬰大約在母親懷孕30周時出生，屬早產兒，她送院時體重只有2.4磅，皮膚明顯皺起，且有體溫過低及血糖過低等問題。至本周二（3日），女嬰已移交地方醫院，當時體重已增至約5.7磅，完全康復及能夠喝奶。

不過，連醫生都難以斷定她被埋了多久，有可能是3至4天，靠出生時的脂肪，即消耗嬰兒腹部、大腿及臉頰的脂肪維生，在極惡劣的環境下可捱了一段時間。亦有專家推測，女嬰可能只被埋了2到3小時，如果沒被及時救出，最多可以多捱1至2小時，因陶壺內有一定氧氣，或者土壤鬆散導致空氣流進，她才僥倖活下來。

事件揭發後，當地警方即尋找女嬰的父母，並打算起訴他們謀殺及遺棄兒童等罪，但暫未有人被捕。當局未能斷定女嬰為何被活埋，但印度是全球性別最不平等的國家之一，女性在社會受歧視，女童會被視作經濟負擔，特別是貧窮地區，如知道胎兒是女性，有些婦女會到非法的性別鑑定診所進行流產，但仍有不少女嬰是出生後才被殺。當地非牟利組織「Save The Children India」2018年曾撰寫報告，指殺害女嬰的野蠻行為仍普遍存在於印度社會，貧窮家庭的女孩更易成為受害者，常面對虐待、家暴、性侵等問題。

（BBC）