桂林3歲女拿石頭刮花10輛Audi新車　父母聞賠償金額瞬間崩潰

千萬別帶小朋友去店內看車！桂林一名趙姓男子，近日帶妻子和3歲的女兒到車行看車，沒想到女兒趁大人不注意之際，拿起小石頭玩耍，小手一動劃花了店內近10輛Audi（奧迪）名車，其中一輛更是全新旗艦級、價值逾百萬人民幣（約111萬港元）的Audi Q8。店家向趙氏父母索償20萬人民幣（約22萬港元），趙父表示無法承擔，雙方調解失敗，糾紛訴至桂林市臨桂區人民法院，最終趙家須一次性賠償7萬元人民幣（約7.7萬港元）。

趙男帶老婆和小孩到汽車銷售公司看車，一時沒注意，3歲的女兒竟然拿了個石頭，刮花了10輛的Audi汽車車身。（網上圖片）

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上月24日，趙男帶老婆和小孩到汽車銷售公司看車，一時沒注意，3歲女兒竟然拿了個石頭，刮花了10輛的Audi汽車車身，其中一輛更是全新旗艦級SUV Audi Q8。店家憤而提告，並要求賠償人民幣20萬元（約22萬港元）。店家同時申明，賠償金額目只是暫定，還要根據評估具體損失後為準。

店家解釋，Audi的新車是不能只用噴漆就完全修復刮痕的，如果將這些有瑕疵的車輛賣給消費者，日後被發現，買主可以控告店家詐欺，店家可能要給3倍的賠償金，因此像這種被刮花的車只能降價售出。

店家解釋，Audi的新車是不能只用噴漆就完全修復刮痕的。（網上圖片）

對於店家要求的賠償金額，趙男表示無法承擔，最後桂林市臨桂區人民法院立案調解，雙方自願放棄評估損失，趙男一家答應一次性賠償7萬元人民幣（約7.7萬港元）。經過今次事件，趙男和妻子都說，日後會汲取教訓、更加小心，法官也提醒父母，「孩子還小」、「孩子還不懂事」等理由都不能拿來當逃避法律責任的藉口，出門在外還是要多留心小孩的行動。

（綜合）