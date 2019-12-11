【帽事嘅】送iPhone 11給心儀女生　她拿出這部手機台男秒崩潰

iPhone 11價錢相當貴，用來送禮足見誠意。不過台灣一名男網民日前買了一部iPhone 11，準備送給女生當生日禮物，不料吃飯時女方卻拿出更昂貴的iPhone 11 Pro，讓樓主瞬間變得十分尷尬，精心準備的驚喜禮物立即被比下去，無奈的說：「我該拿出來送嗎...？」

台男日前買了一台淺綠色的iPhone 11，準備送給心儀的女生當生日禮物。（「爆廢公社」fb圖片）

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該名男網民在facebook群組「爆廢公社」發文表示，日前他買了一台淺綠色的iPhone 11，準備送給心儀的女生當生日禮物，沒想到卻在兩人約會那天，女方竟拿出更高價、3顆鏡頭的iPhone 11 Pro，更稱「昨天有人送的」，樓主即時不知所措，十分猶豫到底該不該將手上的驚喜送出。

帖文一出，隨即引起網民熱議，不少人網民叫他送給自己，「送我啦」、「放心我還沒有人送」、「我也是12月壽星，可以送我」、「我明年的生日快到了」、「我不介意再生日一次」。還有人一看手機就發現亮點，笑說「選錯顏色了～只好自己用了」、「你說你最愛的顏色是綠色」、「慘，已經是綠色的顏色了」、「跟你的帽子一樣顏色耶」。

不過也有人請樓主不要放棄，並指說不定對方的手機是家人所送，建議樓主問清楚，「問誰送的啊」、「不要想太多，有可能是她爸爸送的。為何不直接問是誰的」。