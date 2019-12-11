長頸鹿BB病重遭遺棄　狗狗貼身陪伴最後時光　好友死後守門不願走

雖動物間和諧相處並非罕見的事，但每次看到這些畫面依然令人動容。南非一個動物救援組織自上月接收一隻因病被母親遺棄的長頸鹿BB，在短短數周的生命中，牠與組織飼養的一隻比利時瑪蓮萊犬成為好友；長頸鹿離世後，狗狗仍堅持守在好友生前所在的房間門外。它們的互動感動近萬網民，紛紛祝願長頸鹿死後不必再受病痛折磨。

長頸鹿BB在短短數周，便與救援組織飼養的一隻比利時瑪蓮萊犬成為好友，形影不離。（「The Rhino Orphanage」fb圖片）

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位於南非林波波省的動物救援組織「The Rhino Orphanage」，其facebook專頁自上月18日開始一直上傳長頸鹿BB雅茨（Jazz）的病況，當中不乏狗狗亨特（Hunter）的身影。帖文指，數周前一名農夫找到雅茨時，牠已身體虛弱和脫水，惟未見其母親身影，於是求助救援組織。

經獸醫檢查後，發現雅茨或因遺傳而出現眼前房積血和腦出血，無法調節大腦血壓，導致腦室之間出血。在數星期的治療期，亨特經常陪伴在雅茨身旁，又並排睡在毛毯上，一起到戶外閒逛遊玩。

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雖然獸醫們已盡力救治雅茨，可惜牠最後在上周三（4日）病逝，組織形容牠死前眼神呆滯，不安地看着自己雙腿，其後突然倒下和眼睛充血。帖文表示，在雅茨最後的日子，亨特看似已察覺不妥並一直陪在側，步伐躊躇不前；甚至好友死後被埋葬在救援基地附近，牠仍坐在雅茨生前所在的房間門外，數小時後才去找飼養員尋求安慰。

救援組織在文中不但讚賞亨特對朋友的「忠誠」，又透露牠會繼續接受訓練成為搜查犬；另感謝長頸鹿雅茨在這短短3星期的相處，「教會了我們這麼多，我們永遠不會忘記你」。

（The Rhino Orphanage）