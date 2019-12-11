台女打止經痛針變多重器官衰竭極危急　驗血報告揭恐怖真相

經痛有多痛只有女生才懂！有時痛到打滾下不了床，不適難耐要請假，以為吃吃止痛藥就好了？小心長期經痛可能潛藏婦科疾病。一名中年婦女年輕時患有子宮肌瘤，長期經痛讓她久病成良醫，認為只要就醫打止痛針就能緩解。某日她痛到彎腰要求急診醫師再打止痛針，不料卻在不到48小時再度送急診，血液報告一出竟讓醫師心涼了一半。

台女經痛打完止痛針48小時內再度送急診。（Youtube@ 醫師好辣）

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猛爆性疾病不只病人緊張，醫師更緊張！因為治療後果往往超出家屬及患者預期。急診科醫師賈蔚在《醫師好辣》節目中分享，曾遇一名中年婦女，年輕時即患普遍的子宮肌瘤，常有經痛症狀。一開始吃藥能抑制疼痛感，但隨著年紀增長疼痛感越趨明顯，從門診治療進階到每次生理期就掛急診，疼痛一發作面色蒼白甚至盜汗，醫師常認為是腹膜炎，差點安排開刀。

賈蔚說，女子一年中有2至3個月生理期都痛到掛急診，就醫要求打止痛針，而最後一次一到急診，女子痛到冒冷汗、臉色發白彎腰坐在輪椅上，醫師認為是腹膜炎想安排檢查，卻被她以「我就是厲害的經痛」回絕，久病成良醫的她要求醫師替自己打針止痛，「醫生看了病歷後確實每次痛就打針，醫生很謹慎，問她『你現在痛跟你之前經痛一樣嗎？』她說醫生不要再問了，一樣一樣，痛的一樣，幫我打一樣的針。」

台女表示「我就是厲害的經痛」拒絕做腹膜炎檢查。（Youtube@ 醫師好辣）

打完止痛針後即讓女子返家休息，沒想到過了不到48小時，她竟又被先生帶到急診，同樣表現出冒冷汗、面色蒼白的跡象，護士量血壓僅70到80mmHg，整個人呈現休克的冒冷汗，直接被推進急診室打止痛針、吊點滴、輸液和抽血檢查。但報告一出來卻讓醫師心涼一半，因為她多重器官衰竭、白血球很低，其中成分有一半以上為不成熟白血球，「可戰之兵」用完了，就連腎臟衰竭也表現出來。

台女驗身報告顯示她多重器官衰竭、白血球很低。（Youtube@ 醫師好辣）

賈蔚解釋，女子為嚴重感染，急送加護病房當天插管、隔天洗腎，治療一個多月情況才慢慢穩定。從鬼門關前救回的她血液經過培養後，發現是「A型鏈球菌」所導致，其於人體呼吸道及女性生殖道有少量，當免疫力正常時該菌受規範不作怪，一旦身體發生變化，A型鏈球菌大量、快速繁殖，屬於「嗜肉菌」的一種。

醫生表示該名患者洗腎洗了一個多月左右才康復。（Youtube@ 醫師好辣）

賈蔚進一步說明，女生經期時較容易感染，再加上該菌因不明原因，在身體狀況差短時間內大量繁殖，成為「致病菌」，使女子直接進入敗血症程序，導致腎衰竭。進行器官斷層掃描時發現腸子腫得厲害、一堆腹水，所幸後續不需開刀，洗腎洗了一個多月終於將女子救回。但他也說：「很難想像症狀一開始是長期的經痛問題，一旦出問題比猛爆還嚴重。」

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