【18禁】性愛娃娃都玩科幻風　度身訂造阿凡達女角　連3個胸都有

口味的事真的很難說！不少人把性慾寄託在性愛娃娃上，有關產品愈見逼真且功能多多，「女神」能度身訂造玩科幻風都得。外媒報道部分廠商指顧客對科幻電影風格的性愛娃娃需求增加，新產品「參考」不少經典作品，例如電影《阿凡達》中的女主角詩特麗（Neytiri），甚至《宇宙威龍》（Total Recall）中擁有3個胸部的妓女後，獨特元素融入性愛娃娃之中，滿足不少獵奇人士需求。

有廠家指科幻風的性愛娃娃大有市場，最近打算推出電影《阿凡達》的角色。（Silicone Lovers圖片）

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曾經的電影史上最賣座電影《阿凡達》（今年被《復仇者聯盟：終局之戰》打破），在2009年上映時突破許多人的想象，高大的藍色生物角色令人記憶猶新，電影續集近日已完成真人拍攝，令粉絲相當期待，近日有廠家似乎看準時機，推出阿凡達的性愛娃娃，滿足有另類需求的人士。

據悉電影商有意拍5集《阿凡達》，將之變成系列作，可能相關性愛娃娃款式或更多。而「參考」自阿凡達女主角詩特麗（Neytiri）的性愛娃娃，藍色身體配上雷鬼頭，在「暗黑界」大有市場。

有廠家指科幻風的性愛娃娃大有市場，廠家推出了有3個胸部的性愛娃娃，概念其實源於電影《宇宙威龍》（Total Recall）。（Silicone Lovers圖片）

英國性愛娃娃商「Silicone Lovers」創辦人拿夫（Louie Love），早前接受外媒訪問時稱，科幻性愛娃娃人氣激增，明年會推出更多款式，娃娃更不會一式一樣，講求「客製化」，連乳頭、腳趾，陰道、雀斑都能由客戶挑選或指定，強調要為用家提供適合個人口味的「獨特體驗」。

可提供的娃娃不止外星人，還有3個乳房的女生、科幻電影中的矮人和精靈等，甚至是所謂的「FUTANARI」（二形），即是雌雄同體的娃娃，都可以提供，部分用家情傾科幻、神話的主題，妖精角色甚至連迪士尼系列的《人魚公主》都竟然可製成「另類愛人」。

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另有一間名叫「Doll-Forever」的廠商，更推出一個有3個胸部的性愛娃娃，成品看來令人甚感震撼。其實女性擁有3個乳房的概念，來自1990年科幻電影《宇宙威龍》（Total Recall）中一名妓女角色，這個形象甚至一度出現在米蘭時裝周，沒想到會被製成性愛人偶。然而，這些另類娃娃都價格不菲，據報要價約1200至2000英鎊（約1.2萬港元至2萬港元）。

內地正研發AI性愛娃娃↓↓

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拿夫提到，他們正設計一批受科幻電影啟發的性愛娃娃，料將在來年推出市面，又稱正和一家生產廠合作，製作有科幻劇集《西部世界》（Westworld）風格的娃娃。新世代的娃娃會配備高科技的感應器對觸感作出反應，例如內部加熱等，明年還會產出「超真實感」的性愛娃娃，備有說話功能甚至懂得聊天。拿夫聲稱不同客人的口味都可滿足，但當然也要視乎客人的想象力和錢包。

路透社去年亦報道，中國一間性愛娃娃公司正努力開發搭載AI的性愛機械娃娃，目前功能只能進行簡單對話，還有能動的眼和肢體等。

（綜合）