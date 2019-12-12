「正露丸」氣味濃烈好難頂？　官方6字神回「除味法」引萬人讚好

每人家中總備有數款成藥「看門口」，其中日本老牌藥品「正露丸」是不少家庭必備的止腹瀉藥之一。不過，「正露丸」的獨特濃烈氣味，卻不是人人受得了，衣物一旦沾上氣味更是難以消除，許多用家對此都有意見。近日「正露丸」廠商「大幸製藥」終於針對消除氣味作出6字官方回應，隨即引起大批網民熱議，廠商更透露員工每天如何應對難頂氣味，讓人不得不佩服。

「正露丸」的獨特濃烈氣味，不是人人受得了。（Twitter「seirogan_cp」圖片）

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「正露丸」主要成份有木餾油、阿仙粉、黃柏粉、甘草粉及陳皮粉等，專治腹痛、腹瀉、腹漲等問題，其獨特的濃烈氣味，只要一沾到衣物等，都需要一段時間才能散去，而氣味更會在密閉的室內殘留，讓不少人感到困擾。

而大幸製藥對此終於作出回應，不過其6字官方解釋，卻令人非常失望。廠商表示經常收到客人提問如何消除藥丸的氣味，但答案竟是「沒有有效方法」，因為藥丸氣味真的太濃，只能無奈建議消費者如沾到無法消洗的物品，「除了放在通風良好的陰涼處外，沒有其他的辦法了……」並提醒將衣物單獨清洗，否則氣味可能會轉移到其他衣物上。

雖然氣味問題無法解決，但廠商的誠實回應獲超過2萬人讚好及轉發，有人笑稱只要聞到「正露丸」氣味，「我感覺腹痛也減輕了」，又指如果爬山時帶着「正露丸」，「或許遇上意外時就能隨住氣味找到人」，而官方小編更透露公司員工每天都被氣味包圍，早已習慣了，甚至對該味道已無感覺。

「正露丸」有超過100年歷史，當年日俄戰爭期間，日本陸軍軍醫學校的教官戶塚機，於1903年發現木餾油製劑對傷寒桿菌有顯著的抑制效果，便製成「木餾油丸」，其後命名為「征露丸」，當中「露」是當時日本對俄羅斯譯名為「露西亞」的簡稱，在二戰結束後改名為「正露丸」。

（綜合）

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