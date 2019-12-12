疑報復同行被毆　巴基斯坦逾200律師襲醫院　3病人失救枉死

巴基斯坦逾200名律師疑因私怨，周三（11日）襲擊當地一間心臟科醫院，闖入深切治療部大肆破壞，期間有家屬雙手合十求停手，但未被理會，還有人移走一名病人的氧氣罩，另有3名病人因醫護人員被嚇走而導致失救亡。事件震驚全國，總理伊姆蘭‧汗 （Imran Khan）已下令徹查，並指示旁遮普邦政府嚴懲所有參與襲擊人士。
事發於東部城市拉合爾（Lahore），200多名身穿黑色西裝的律師周三（11日）空群出動，在旁遮普心臟病研究所（Punjab Institute of Cardiology）門外示威，集會最終演變成暴力衝突，由原本堵塞醫院出入口，到有人闖入醫院內大肆破壞，醫護人員見狀紛紛逃跑。
死者家屬：我可以向誰追究？
路透社引述醫護人員稱，有律師闖入深切治療部（ICU），在場人士雙手合十、眼泛淚光，要求他們立即離開這個重症病房，惟未被理會，「他們打爛玻璃、椅子，基本上是打爛所有東西，有醫生溜出病房，躲在側門伺機救出病人」。
有死者家屬指出，律師徒手拔走病人的氧氣罩，「她是我的姐妹，可憐的女人，我可以向誰追究？」
參與示威的律師曾在現場開槍，向醫院方向投擲石頭和磚瓦，甚至焚燒警車，另有數十部訪客的車輛被燒毀。巴基斯坦黎明新聞電視頻道（Dawn News TV）報道，旗下的女記者在採訪期間遇襲且被搶去電話。
A Pakistan Punjabi lawyer was refused special treatment at a Cardiology hospital & got violent. Doctors made a video asking lawyers to wait in line like every else. In response, Lawyers stormed the hospital, smashed up equipment & Several patients are dead pic.twitter.com/jV3iev6Jg2— David Vance (@DVATW) December 11, 2019
騷亂期間，警方曾施放催淚彈，以及揮動警棍驅散示威者；醫院的救援工作嚴重受阻，病人被困救護車無法前往醫院，多名病人無人照顧。旁遮普邦衞生部長拉希德 （Yasmeen Rashid）表示，事發時院內的醫生為免受傷而躲避，3名病人因而得不到適時治療死亡，當中包括一名年老女病人。
旁遮普邦新聞部長喬漢（Fayyazul Hasan Chauhan）稱，當趕抵醫院了解情況時，竟遭律師毆打，甚至有人試圖「綁架」他。
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Punjab Information Minister Fayyazul Hasan Chauhan arrived at the violent protest by lawyers outside Lahore’s Punjab Institute of Cardiology and can be seen being manhandled by a group of protesting lawyers. Chauhan said that "lawyers had tried to kidnap" him. Police are using tear gas and baton charge in an attempt to disperse the lawyers, who are still gathered at the hospital in a large number. #DawnToday
拉合爾政府官員透露，據稱騷亂的導火線是有醫生早前毆打一名拒絕排隊等候治療的律師，律師要求警方拘捕肇事醫生但遭拒絕，其後有醫生上載有關片段嘲笑律師。
當地司法部長表示，此種橫蠻行徑是任何文明社會不能容忍。巴基斯坦總理伊姆蘭‧汗下令徹查事件，並指示旁遮普邦政府嚴懲所有參與襲擊的人。