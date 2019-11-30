【葵涌有間清真寺】共融館導賞團　深入小巴基斯坦　訪民間清真寺

你知道葵涌也有清真寺嗎？香港是一個多元社會，不同種族皆能共融，葵涌屏麗徑就如香港「小巴基斯坦」，巴裔人士聚居於此，更在這裡發展巴基斯坦的獨特文化。社區團體共融館每月舉行文化團，由巴裔導賞員帶領公眾深入「小巴基斯坦」，讓大家認識南亞文化。

致力傳揚華裔與南亞文化共融的社區團體共融館，將於下月（12月）27日星期五晚上7時，舉行葵涌南亞生活文化團十二月團。活動負責人之一Fikiyo說，共融館的巴裔導賞員阿文將帶領公眾遊走葵涌屏麗徑一帶，行南亞士多，再吃一餐南亞晚飯，了解巴基斯坦裔市民的在港生活，以及南亞文化。

這次文化團的導賞圓是巴裔的阿文。（資料圖片）

屏麗徑是巴基斯坦的聚居地，這裡有民間清真寺、三間穆斯林餐廳、雜貨店等，就如一個小南亞村。Fikiyo表示，葵涌屬於工廠區，有很多巴裔人士在這裡工作，而且租金和消費均較低，故令到巴裔市民在這裡居住，並且發展自己生活圈子和建立其族裔重要的地方，例如是民間清真寺。

共融館位於葵涌屏麗徑，成立5年間不斷舉辦展覧、工作坊、導賞團和做出版工作，推動種族共融。Fikiyo指，在共融館成立之前，他們已開始辦葵涌南亞文化導賞團，而起初較多團體報名，後來發展成一個月一次的公眾團，讓單丁市民也能參加。

文化團將於下月27日晚舉行。（受訪者提供）

文化團會帶公眾深入屏麗徑，介紹這裡的穆斯林文化，解釋為何這裡會有一座民間清真寺，再看看他們如何進行宗教活動、介紹南亞飲食文化、介紹日用品等。Fikiyo舉例說，有些南亞小朋友在眼睛劃下眼線，其實並不是化妝，而是保護眼睛，導賞團也會介紹這些民間文化；她又說，這裡的雜貨店售賣南亞食品及食材，比起其他地方更容易採購和更加便宜。