英女15歲做媽媽被踢出校　發奮半工讀6年　囡囡牽手見證大學畢業

做年輕媽媽從來不是易事，英國列斯（Leeds）一名少女年僅14歲時懷孕，翌年更因此被趕出校，但幸好她未有放棄學業，反而發奮圖強考入大學。今年21歲的她在愛女見證下接過畢業證書，她們一起在大學校園內拍攝溫馨母女照，感動了大批網民。

英格蘭一名少女在14歲時因懷孕而被趕出校，直至今年21歲，她終於在愛女的見證下接過大學畢業證書。（Rachael Campey Twitter圖片）

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來自列斯西約克郡的坎佩（Rachael Campey）在14歲時發現懷有身孕，她稱學校在她15歲時趕她出校，透露自己青少年時期已飽受心理問題困擾；面對其他人的欺凌，坎佩曾在心情最低落時企圖自殺，「但當發現懷孕時，其實某程度上拯救了我，給了我一個新生命」。可惜的是，縱使當時她仍想繼續學業，但學校沒有認真看待我的情況，也未提供適切的支援。

其後，坎佩為了給愛女最好的生活而日以繼夜地工作，又曾多次轉校；她後來考入約克學院（York College），再成功考獲利茲三一大學（Leeds Trinity University）的心理諮詢學位。坎佩表示，她所做的一切都是為了6歲的女兒莉莉（Lily-Rose）。

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直到上周三（4日）大學畢業禮當天，坎佩憶述女兒形容身穿畢業袍的她，就像從《哈利波特》霍格華茲魔法學校走出來的人，又指校方頒發證書時不小心讀錯她的名字，其後便聽到女兒在台下糾正他們，又興奮大叫：「她是我媽媽。」

坎佩目前任職於一個心理健康項目，希望繼續學業並成為講師，她更獲提名為2020年度約克郡「最鼓舞人心人物」。她亦寄語眾人：「不要因為單單有人說你做不到便放棄，這不意味着你實際上做不到，只要你願意，就一定能做到。」

（綜合）