【齊人之福？】與4男友同居好融洽　20歲女懷孕：他們都是爸爸

相信沒有人能容忍戀人心中有另一伴侶，不過美國一個5人「家庭」卻有另類看法。當地一名20歲女子過去2年先後與4名男子發展戀情，5人更懶理他人看法，在同一屋簷下和睦生活。今年女子懷上身孕，雖然5人都知道誰是孩子的「經手人」，但他們亦答應會一同撫養孩子，女子更興奮稱：「他們都是爸爸！」

美國一名女子先後與4名男子發展出開放關係，在同一屋簷下一同生活。（fb「Tory Ojeda」圖片）

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來自美國佛羅里達州的20歲女子Tory Ojeda兩年前就讀高中時認識了同齡初戀男友Marc，兩個月後則與23歲的Travis發展出感情。雖然她「一腳踏兩船」，兩名男友都未有因而離開，而Tory後來又與同為22歲的Ethan及Christopher墮入愛河。5人現時發展開放關係，同住一屋卻各有獨立房間，相處非常融洽。

事實上，這段複雜的開放關係也遇過風浪。Tory說，最初Christopher及Ethan加入時，Marc及Travis也曾感到很難受，但坦承傾談過後眾人都能好好相處。而身為關係中唯一一個擁有多重伴侶的人，Tory也坦言要取悅4個不同的人都會感到疲累，「在5個人之間分配好時間，並確保每個人都感到被照顧實在有點困難，所以我不想成為這段戀愛關係中唯一的女人」。她直言毫不抗拒男友結交第二名伴侶，「如男友愛上他人，我也會全力支持」。

今年初Tory發現懷上身孕，推算懷孕日期後，5人都相信孩子應是Tory與Christopher外遊時的結晶品，然而另外3名男友，包括已與Tory訂婚的Travis卻未有介意，更承諾會一同撫養孩子，Tory更稱：「他們都是爸爸，我們很開心，也很興奮能一起養育孩子。」孩子的生父Christopher也認為，有更多人分擔父母的責任對孩子來說可能更好，「我們所有人之間可以互相支持，就像一個團隊一樣」。

（綜合）