「最不像加拿大的城市」華人太多　中國家長憂子女留學難學好英文

加拿大大溫哥華列治文校區（Richmond School District）最近首次專為升學顧問公司舉辦校園參觀活動，有升學顧問公司表示，中國家長擔心列治文華人太多，子女的英文難以進步。

當地傳媒報道，中國家長近年開始意識到烈治文的華人太多，擔心如果子女經常只跟身邊的華人同學說中文，英文難以進步，所以對應否送子女到當地留學有所猶豫。

顧問公司「IWE Study & Consulting Inc」總監王曉敏（Maria Wang）表示，列治文校區轄下國際教育計劃（International Education Program）近日首次為升學顧問公司舉辦校園參觀活動，安排中介人參觀區內麥卡麥斯中學（R.A. McMath Secondary School）及甘比中學（H.J.Cambie Secondary School）兩所公立學校，加強海外巿場推廣。

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62%居民是在加拿大以外出生

王曉敏稱，當她走入麥卡麥斯中學，就見到學校大堂的天花板掛起了54面不同國家的國旗，學校負責人告訴她，這象徵學生來自五湖四海，「烈治文是加拿大最種族多元城巿之一，學生不單可以提高他們的英語水平，而且可以好好了解不同的文化。」

王曉敏指出，對中國留學生來說，華人多未必是一項缺點，「年輕的學生來到一個全新的地方，要面對不同文化及語言，因此經常會感到無助，但如果他們能夠與說共同語言的人交朋友，互相交流，將有助減少孤單和沮喪感。」

烈治文是加拿大最多華人的城巿之一，過去30年來，列治文的人口上升一倍以上，達到約20萬人，其人口組成獨一無二，62%的居民是在加拿大以外出生的。

列治文不但在加拿大是一個外國出生人口比例最高的城市，亦被學者稱為地球上的「超多元化」城市。從1981年至2011年，列治文的華人人數增長到8.2萬人，大部分是新移民，同一時期內南亞裔人口也在擴大，白人人數不斷下降。而根據2016年的人口普查數據，當地19.7萬人口中，有10.7萬人為華人，佔總人口54.3%。

有人形容列治文是生活最方便、中餐最多，但亦是最不像加拿大的城市；因為華人眾多，可以不用說英語，但也有不少人認為在這裏永遠不能融入西方主流生活。