【好人好事】麥當勞食客唔見八達通　絕世好員工摷垃圾幫手搵

外出時大懵漏低重要財物，令人心慌，遇上好人幫手定必心存感激。有麥當勞食客今早就目擊了一宗好人好事，指用餐時身旁顧客稱懷疑漏低八達通並誤丟在垃圾桶，男職員即幫忙翻查垃圾，更來回找了3次，終成功物歸原主，令人感動。網民都激讚男職員堪稱絕世好員工，認為他值得表揚。

小西灣麥當勞男職員熱心助人，獲網民激讚。（fb「柴灣人柴灣事」圖片）

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「應該頒個最佳服務或員工獎給你！」，有網民發帖表揚一名以客為先的麥當勞優秀員工，她指今早（13日）在小西灣富怡麥記，看到一名顧客聲稱遺失了八達通，懷疑自己用餐後連同餐盤的垃圾一同掉在垃圾桶。

樓主指有男職員聽到後，二話不說即翻開垃圾桶，徒手幫忙翻垃圾，一次未見再找過，如是者應顧客要求，前後找了3次，終於在垃圾堆中找出失蹤了的八達通。

樓主感嘆：「雖然職員是店中職員，但他絕對可以不動手，讓該顧客自己摷垃圾桶，而他聽到後，立刻自己動手翻開垃圾桶，並且毫無一句懷疑及埋怨！」網民都大表贊同，認為要傳電郵向麥當勞對這名員工作表揚，有熟客更稱這名男職員在該分店工作多年，「本身已經係好勤力盡責」。

（01製圖）

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