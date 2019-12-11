外傭變身電器師傅修理洗衣機　僱主讚：嗰份堅持真係服咗佢

聘請外傭不難，但要請到一個盡心盡力的好幫手卻是可遇不可求。有僱主早前分享，指外傭為幫他慳錢，竟變身電器師傅協助修理洗衣機，又會代他更換電器的插蘇。雖然並非每次也成功，但看見姐姐落力「又拆又裝」，僱主直指非常佩服其堅持，大讚：「好感恩有呢個好姐姐。」

有僱主早前分享外傭幫忙維修洗衣機的相片，直言很感恩請到一位好幫手。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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該名僱主早前於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」分享，稱早前上班時收到姐姐通知，指家中已用了10年的洗衣機「唔識入水落去洗衫」，他本身已「打定輸數」，打算購買新機，不過姐姐卻估計可能是「某件零件唔得」，提議先購買零件嘗試維修。

僱主又稱姐姐主動代他將內地網購的電器更換插蘇。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」）

僱主遂買了零件回家，從其上載的相片可見，姐姐全神貫注嘗試修理洗衣機，認真程度令他非常佩服，「見佢又拆又裝，又捲水喉膠布，嗰份堅持，真係服咗佢」。雖然洗衣機最終因「死咗塊電腦板」而壽終正寢，僱主需要購買新機，但他仍非常感謝姐姐的付出，「真係有姐姐會盡能力整返好啲電器，並唔係個個姐姐都係破壞王，姐姐都想盡量幫我慳返一筆嘅」。

僱主又分享另一例子，表示最近由內地網購氣炸鍋及電飯煲，原裝只有兩腳插蘇，但姐姐竟代他「加工將兩腳插蘇變三腳插蘇」，令他非常欣賞，直言：「真係好感恩有呢個好姐姐。」他又於帖文強調，姐姐對電工有基本認識，所以才會動手修理電器，提醒其他僱主或外傭不能有樣學樣。

網民看過帖文紛紛留言表示羨慕，「你姐姐巧堅」、「好羨慕呀, 可遇不可求」、「我唔想、也不需要姐姐修理電器啊！但我欣賞姐姐動腦筋思考、嘗試解決問題的工作態度」。有網民則認為即使姐姐有基本認識，涉及電器安全問題也應找專業人士處理，「萬一整到爆炸就慘，我不敢畀工人試」、「講真，佢就算識，我亦唔會畀佢整任何嘢」。