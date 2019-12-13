店員接外賣訂單偷喝兩啖再封杯？　台飲店公開CCTV澄清揭真相

在食肆及飲品店工作，最講求的就是衛生。台灣台中市早前有網民在「爆料公社」發文，指控一間台式飲品店店員偷喝外送客人的飲品，影片中見店員喝完兩口後把杯子重新補滿，再將其放上機器內封杯。事件在網上引起關注，涉事店舖昨午公開閉路電視片段澄清，指該杯飲料其實是店員自己飲用，否認有人喝過外送的飲品。

有網民指控一間台飲店店員偷喝外賣訂單客人的飲品。（爆料公社影片截圖）

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該網民表示，上周六（7日）傍晚到台中「一沐日」大墩店消費，剛好店員正處理一張Uber Eats外賣訂單；但在等候期間，看到一名女店員在製作飲品時喝了一口，她還以為是店員自己的飲品，未料店員喝第二口後，又重新把飲品盛滿。

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影片中，由於鏡頭被其他客人和店員阻擋，因此未拍到是否有將該杯飲品用作外送，但樓主在文中聲稱目睹涉事店員曾被同事看到偷喝，「她還跟那位員工說『噓！不要說喔』，然後誇張的是，她竟然封杯了！最誇張的是她把那杯放到要給Uber Eats的外送裏」。該網民指曾就此向「一沐日」反映，但一直未獲回覆，其他網民也炮轟店員「太誇張」，「莫非是古代太監，正在為皇帝嚐鮮看是否有毒？」、「是在幫客人試冰跟甜度嗎？」、「付錢不是要喝她口水的」，紛紛要求店家解釋。

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「一沐日」總公司昨在fb回應表示，翻閱閉路電視片段後，「清楚記錄到這杯飲料最後是同仁自己帶走」，並公開片段釋疑，但因為同時發現店員沒戴口罩、帽等，決定向該店發警告和勒令停業一天，該店負責人及店長也需回總部受訓3天。店家澄清後，即有網民大讚負責任，批評網上太多「鍵盤俠」，更要求原來樓主出面道歉。

（綜合）