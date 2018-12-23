台飲料店女生遇髒手男客　付款堅持不碰店員手　女生：我不介意

看到一雙髒手，有人作嘔速閃，有人卻懂得欣賞骯手背後的勞動光榮。台灣一名女生在飲料店上班，遇見雙手滿布污漬，疑似是做電單車修理工作的男客，對方刻意要求女生將找續後的硬幣、以及弄好的飲料放在桌上，為的只是不想觸碰女生的手，以免把她的手弄髒。女生不以為然，連番向對方表示「謝謝」，事後更在網上發帖稱「我不介意你弄髒我的手」。形容對方的行為貼心，反指時有雙手乾淨的客人，趁付錢時偷摸她的手，這名髒手男客比這些人強多了。

每個人雙手變得骯髒，背後總有不同的理由。（Getty Images）

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在飲料店上班的女生本月17日在「Dcard」討論區發帖稱，近日遇見一名男客，令其印象深刻。樓主表示，該男客當時雙手滿布污漬，疑似剛做完電單車修理工作，並稱「我不想弄髒你（樓主）的手」，刻意將錢放在桌上，避免雙方的手部接觸。

樓主不以為意，收款後馬上跟他說：「謝謝你。」希望緩減對方的不好意思。可是在交付飲料時，對方仍堅持不以雙手接收飲料，避免「弄髒」樓主的手。樓主只好把飲料放在桌上，待對方自行來拿，並再次向對方說：「謝謝你」、「謝謝光臨」。

看到一雙髒手，有人作嘔速閃，有人卻懂得欣賞骯手背後的勞動光榮。（Getty Image）

樓主在帖文表示「我不介意你那雙認真工作的雙手」，反感激該男客的「貼心」行徑，又指「那些表面看起來乾淨的雙手（客人）」，有時會在付錢時偷摸女店員的手，形容「那才是真的弄髒我們的手」。

有網民看帖文後，認為樓主一句「謝謝你」雖然看似簡單，但「超暖（心）」，稱「有你這句話就足夠了」、「看完覺得心暖暖的」。另有網民稱讚該男客人「有顆柔軟的心」，並稱「即使髒髒的又沒甚麼，這是他們努力的痕跡」，認為他不想讓別人的手也「黑黑的」行為，猶如暖男。

（討論區「Dcard」）