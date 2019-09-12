台灣毛孩坐電單車尾幫手「拎」珍奶　網民爆笑：一吠就會掉落地！

都說狗狗是人類最好的朋友，近日有網友在Facebook「爆笑公社」PO出一張照片，只見一隻黑狗坐在機車後座，嘴裡緊緊叼著一杯珍珠奶茶，讓原PO忍不住笑說「養狗千日，用在一時」，網友看到照片後紛紛笑翻。

（Facebook@爆笑公社）

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Food Dog（咦？）

有網友表示，雖然很危險，但狗狗模樣真的很可愛😅是說～袋子裡會不會滿滿都是口水RRR（即睇網民留言▼▼▼）

要喝自己提🐶

其實這杯珍珠奶茶是汪星人要喝der～當然要自己拿囉A__A（即睇網民留言▼▼▼）

千萬不能「汪」

還有人開玩笑說，不可以張開嘴喔，不然就喝不到珍奶囉（乖）（即睇網民留言▼▼▼）

慢著，狗在哪裡？

欸～～小黑怎麼跟主人外套融為一體😂難怪不少網友一時之間找不到狗狗在哪裡(≧∇≦)（即睇網民留言▼▼▼）

不過，這樣載狗真的很危險❌❌根據「台灣動物新聞網」報導，雖然交通執法單位沒有特別約束機車載狗的行為，但為了狗狗的安全，建議裝籠或裝箱再安置於機車腳踏墊，至於珍奶還是吊在掛勾啦～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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