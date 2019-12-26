網選Top 20台灣女主播　美貌智慧並重　有個原來係呢位大明星親戚

過去人家是拍《愛上女主播》，現在人人真的都愛上女主播！近年來各大新聞台美女主播齊出，台灣美女甚多，但有腦有新聞專業又有顏值的恐怕只有電視台才看的到，新聞主播除了是「夢幻職業」榜上有名，更是許多女孩嚮往的未來出路，擁有豐富的新聞知識，還得要有條有理有清楚的口條能力，面對鏡頭不怯場，還要上鏡，這可不是隨便誰都可以擔任啊！

因此今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查台灣各電視台當家、當紅女主播，不僅各個是PTT表特版常客，更有許多有明星家人、明星臉，快來看看你喜歡的她有沒有上榜！

Top20－16人氣女主播（點圖瀏覽）↓↓↓

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Top15－11人氣女主播（點圖瀏覽）↓↓↓

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Top10－6 人氣女主播（點圖瀏覽）↓↓↓

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Top5－1 人氣女主播（點圖瀏覽）↓↓↓

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年12月08日至2019年12月07日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『人氣女主播』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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