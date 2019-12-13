父母有返工仲使唔使畀家用？台網民激辯　支持唔使畀嘅理由係……

新鮮人一離開學校，便要面臨到處面試找工作的考驗，好不容易找到工作領到薪水，還要思考每月該上繳多少家用才適合，太少怕丟臉，太多又會把自己榨乾。然而現在有位月入10萬台幣的OL表示「如果父母還在工作，不要給家用」，引起眾人熱議。

父母有返工仲使唔使畀家用？（Josh Appel/Unsplash）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

她認為，當父母還在工作、不需子女奉養時，應該把那些「家用」存下來，花在精進自己上，努力提升自己在職場上的價值，讓薪水UP、UP。等到未來父母需要人照顧時，才不用為錢苦惱。她也提出，如果本身家境較差，沒辦法不給家用，那就要想辦法找副業賺取額外收入，力求打破「薪水不高但家境貧苦→給家用→你無法存錢→複製父母的貧窮」的不良循環。

對於原PO的論點，不少網友予以支持，認為家用存在意義不大，尤其一些父母收入可能是孩子的N倍，能把自己養得很好。然而也有人認為，給不給家用是「態度」問題——畢竟父母養你長大，現在會賺錢了，每個月付出一些費用補貼家裡，表示一下心意也不難。支持給家用的網友們也提出另一種狀況：其實父母要求小孩每月上繳部分金額，不是拿來花的，而是幫忙孩子存錢，或是代為投資。

點圖看看網民意見▼▼▼

+ 16 + 15 + 14

當然也有正在支付家用的網友哀嘆，被家長要求付出月薪1/3甚至一半以上的金額，讓他們連生活都很緊張……只能說大家家庭環境不同，觀念也不一樣，但原PO有一點說得很好，趁早投資自己、增強自己的實力，對未來是百利無一害的。

延伸閱讀：

喜歡娃娃臉男生…友人竟傳「王世堅」照片 網笑炸：恰吉也是娃娃啊！

妻下廚請隊友「拍兩顆蒜頭」 結局神展開網笑瘋：老公很聽話啊！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】